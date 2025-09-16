Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

16. 9. 2025,
13.25

NK Maribor NK Olimpija Juanjo Nieto disciplinski sodnik NZS Dejan Kumar

Torek, 16. 9. 2025, 13.25

1 ura, 1 minuta

Sklepi disciplinskega sodnika NZS

Fizioterapevt Kopra brcnil nogometaša Celja in prejel kazen

R. P., STA

Juanjo Nieto | Juanjo Nieto je po tekmi v Kopru prejel s strani fizioterapevta kanarčkov brco v zadnjo plat. | Foto Aleš Fevžer

Juanjo Nieto je po tekmi v Kopru prejel s strani fizioterapevta kanarčkov brco v zadnjo plat.

Foto: Aleš Fevžer

Disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije je imela tudi po 8. krogu domačega prvenstva polne roke dela. Največji globi so prejeli v ljubljanski Olimpiji in Mariboru. Ljubljančani bodo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev primorani plačati 3200 evrov, Mariborčani pa 1900, so sporočili iz krovne zveze.

Vroče je bilo tudi na tekmi med Celjem in Koprom. Obračun se je po velikem preobratu Celjanov končal s 3:3, to pomeni, da so varovanci Alberta Riere še naprej neporaženi. So pa Koprčani prvič v sezoni odščipnili točke trenutno najboljši ekipi v Sloveniji, vendar so na domačih tleh vodili že s 3:0.

Po tekmi se je pod drobnogledom znašel fizioterapevt koprske ekipe Dejan Kumar, ki se je znesel nad nogometašem Celja. Žrtev člana Koprčanov je bil Juanjo Nieto. Iz televizijskih posnetkov je mogoče videti, kako je Kumar dvignil levo nogo in Španca, ki tudi pred ni bil nedolžen in s komolcem dregnil Kumarja, rahlo brcnil v zadnjo plat.

Disciplinski organ NZS je po prijavi uradne osebe Kumarju zaradi "udarca" odredil dve tekmi prepovedi dostopa do garderob in/ali do tehničnega prostora.

NK Maribor NK Olimpija Juanjo Nieto disciplinski sodnik NZS Dejan Kumar
