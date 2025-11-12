Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je imel po 15. krogu Prve lige veliko dela z izrekanjem disciplinskih ukrepov. Zaradi nešportnega in neetičnega vedenja je kaznoval trenerja Maribora. Feđa Dudić, ki je bil izključen proti Radomljam, je prejel tekmo prepovedi dostopa do garderob in/ali do tehničnega prostora.

Disciplinski ukrep je povezan z dogajanjem med in po tekmi v Domžalah. Nogometaši Kalcerja Radomelj in Maribora so se razšli z neodločenim izidom 1:1.

Mlinarji so si točko priigrali v sodnikovem dodatku, ko je z bele pike zadel Jaša Martinčič. To je precej razburilo gostujočega stratega, ki je dobil rdeči karton. Trener Mariborčanov je bil prepričan, da prekrška za enajstmetrovko ni bilo in da je bil njegov klub oškodovan.

Sodnik na tekmi in disciplinski organ NZS se s takšno razlago nista strinjala. Zaradi nešportnega in neetičnega vedenja so pri disciplinskem organu NZS potrdili izključitev trenerja, hkrati pa mu naložili disciplinski ukrep, pri tem pa so kot olajševalno okoliščino upoštevali njegovo opravičilo.

S tremi tekmami prepovedi dostopa do garderob in/ali do tehničnega prostora je bil kaznovan tudi član strokovnega štaba Brava Darjan Šuštar, ki skrbi za kondicijsko pripravo, in sicer zaradi žalitve uradne osebe na tekmi proti Celju.

Največjo kazen, denarno gledano, so prejeli pri Olimpiji. Ljubljančani bodo znesek 2400 evrov morali poravnati zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi v Stožicah proti Primorju (2:0).

Maribor pa bo moral plačati 1700 evrov prav tako zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi proti Radomljanom.