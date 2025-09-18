Kako podjetja znižajo stroške z najsodobnejšimi hibridnimi sončnimi sistemi?

Slovenska podjetja se vse pogosteje soočajo z visokimi cenami elektrike, kar neposredno vpliva na njihovo konkurenčnost. Ena najbolj učinkovitih rešitev so hibridne sončne elektrarne , ki združujejo proizvodnjo elektrike in shranjevanje v baterijah.

Foto: Erasol d.o.o.

Sončni sistem deluje tako, da najprej napaja porabnike, nato presežek shrani v baterije, šele na koncu pa višek odda v omrežje. Obenem omogoča tudi polnjenje baterij iz omrežja, kar je podjetju v korist v času nižjih tarif.

Erasol pri projektih takšne rešitve načrtuje in izvede po principu "ključ v roke" – od ogleda do priklopa. Sistemi poleg prihrankov omogočajo še: rezanje konic porabe (peak shaving) , kar zmanjša stroške omrežnine,

, kar zmanjša stroške omrežnine, rezervno napajanje ob izpadih omrežja

ter možnost priklopa agregata kot dodatne varnostne rezerve.

Tongwei in Growatt – globalni vodilni

Pri Erasolu sodelujemo le z najboljšimi svetovnimi proizvajalci. Tongwei Solar je že osem let zapored največji proizvajalec sončnih celic na svetu, med proizvajalci panelov pa se uvršča med prvih pet globalnih podjetij. Njihovi moduli TNC 2.0 z močjo 470 W in izkoristkom 23,5 % zagotavljajo največjo možno proizvodnjo na isti strešni površini in s tem hitrejšo povrnitev investicije. Na obeh straneh celice imajo steklo in s tem daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost na točo.

Growatt pa je tretji največji proizvajalec hibridnih razsmernikov na svetu. Njihovi sistemi slovijo po zanesljivosti, naprednih funkcijah in prilagodljivosti, zato jih Erasol vgrajuje v rešitve za podjetja vseh velikosti – od manjših trgovin do največjih industrijskih obratov.

Mala podjetja – hiter korak v samooskrbo

Za trgovine, pisarne in manjše delavnice, kjer poraba ne presega 30.000 kWh letno, Erasol priporoča kombinacijo razsmernika Growatt WIT od 4 do 15 kW in baterij AXE do 50 kWh. Modularna zasnova omogoča, da podjetje začne z manjšim paketom in ga kasneje razširi.

Investicija v 15 kW elektrarno z 20 kWh baterijo znaša okoli 16.000 evrov. Po subvencijah in davčnih olajšavah se strošek zniža na približno 5.000 evrov. Letna proizvodnja okoli 16.000 kWh prinese 2.400 evrov prihranka, povračilna doba pa je približno dve leti.

Foto: Erasol d.o.o.

Srednja podjetja – večja stabilnost in nižji stroški

Podjetja s porabo do 100.000 kWh letno pogosto potrebujejo močnejše sisteme. Erasol tu vgrajuje razsmernike Growatt WIT od 30 do 50 kW v kombinaciji z baterijskimi omaricami AXE do 60 kWh. Na en razsmernik je mogoče priključiti do tri omarice, kar pomeni do 180 kWh shranjene energije. Omare je možno postaviti v notranjosti ali zunaj objekta, s čimer podjetje prihrani prostor in izboljša požarno varnost.

Primer iz prakse: 50 kW elektrarna s 60 kWh baterijo stane približno 39.789 evrov. S subvencijami in davčnimi olajšavami se končni strošek zmanjša na okoli 14.265 evrov. Sistem proizvede skoraj 59.000 kWh elektrike letno, kar pomeni približno 8.835 evrov prihranka. Povračilna doba je manj kot dve leti, dolgoročni prihranki pa presegajo 160.000 evrov.

Foto: Erasol d.o.o.

Velika podjetja – popolna energetska varnost

Industrijska podjetja, logistični centri in hoteli potrebujejo najzmogljivejše rešitve. Erasol pri tem uporablja kombinacijo razsmernika Growatt WIT 100 kW in baterijskega sistema ACE 209 kWh. Na en razsmernik je možno priklopiti do tri baterije, kar pomeni skoraj 630 kWh shranjene energije.

Primer: 150 kW sončnih panelov, WIT 100 kW in ena baterija ACE stanejo približno 120.000 evrov. Po subvencijah in davčnih olajšavah se končni strošek zmanjša na približno 35.000 evrov. Letna proizvodnja okoli 150.000 kWh prinese več kot 22.000 evrov prihranka. Investicija se povrne v manj kot dveh letih, dolgoročni prihranki pa presegajo 400.000 evrov.

Foto: Erasol d.o.o.

Dolgoročna naložba v prihodnost

Hibridne sončne elektrarne, kot jih vgrajuje Erasol, imajo pričakovano življenjsko dobo 30 let. Ključne komponente so dodatno zaščitene z dolgimi garancijami: sončni paneli Tongwei imajo 15-letno garancijo, razsmerniki Growatt do 10-letno garancijo, baterijski sistemi pa garancijo do 10.000 ciklov delovanja oziroma do 10 let. To podjetjem zagotavlja brezskrbnost in varnost naložbe.

S takšno odločitvijo podjetja pridobijo več kot le elektrarno – pridobijo:

prihranek , ki se začne že v prvih letih,

, ki se začne že v prvih letih, konkurenčnost , saj so stroški elektrike nižji od povprečja panoge,

, saj so stroški elektrike nižji od povprečja panoge, stabilnost stroškov , ker niso več odvisni od nihanja cen energije,

, ker niso več odvisni od nihanja cen energije, stabilnost obratovanja , saj elektrarna z baterijo nudi rezervno napajanje,

, saj elektrarna z baterijo nudi rezervno napajanje, in nenazadnje tudi zeleno podobo, ki krepi ugled podjetja pri strankah in partnerjih.

Tudi vaše podjetje lahko že danes stopi na pot energetske neodvisnosti. Kontaktirajte Erasol in si zagotovite prihranke, stabilno prihodnost in zeleno konkurenčno prednost.

ERASOL D. o. o.

Cesta v Trnovlje 14, 3000 Celje

080 16 76

info@erasol.si

www.erasol.si

Naročnik oglasnega sporočila je ERASOL D.O.O.