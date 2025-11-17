Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

17. 11. 2025
15.36

DVK: Stroški za izvedbo referenduma predvidoma 6,7 milijona evrov

St. M., STA

Med ključnimi razlogi za višje stroške v primerjavi s stroški izvedbe prejšnjih referendumov so navedli zvišanje nadomestil volilnim odborom in komisijam, zvišanje cen poštnih storitev, višje stroške tiska, distribucije in razvoza volilnega materiala.

Med ključnimi razlogi za višje stroške v primerjavi s stroški izvedbe prejšnjih referendumov so navedli zvišanje nadomestil volilnim odborom in komisijam, zvišanje cen poštnih storitev, višje stroške tiska, distribucije in razvoza volilnega materiala.

Foto: STA

Predvidena ocena stroškov za izvedbo nedeljskega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je približno 6,7 milijona evrov, so navedli na Državni volilni komisiji. Med razlogi za višje stroške v primerjavi s preteklimi referendumi so navedli višja nadomestila volilnim odborom in komisijam, dražje poštne in druge storitve.

V sporočilu za javnost Državne volilne komisije (DVK) so za primerjavo navedli, da so stroški zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti maja letos znašali približno 6,6 milijona evrov, stroški zakonodajnih referendumov leta 2022 pa približno pet milijonov evrov.

Med ključnimi razlogi za višje stroške v primerjavi s stroški izvedbe prejšnjih referendumov so navedli zvišanje nadomestil volilnim odborom in komisijam, zvišanje cen poštnih storitev, višje stroške tiska, distribucije in razvoza volilnega materiala.

Višja nadomestila

Kot so pojasnili, so se nadomestila za volilne organe zvišala v skladu s prenovo plačnega sistema in novo osnovo za izračun višine nadomestil volilnim organom.

Predsednik in namestnik predsednika volilne komisije volilne enote in okrajne volilne komisije bosta po njihovih navedbah po novem za izvedbo referenduma prejela 1.666,18 evra bruto (ta znesek je do 1. januarja letos znašal 1.150,61 evra). Član in namestnik člana volilne komisije volilne enote in okrajne volilne komisije bosta za referendumska opravila prejela 635,11 evra (prej 438,03 evra).

Pošta, poštni nabiralnik
Novice Izteče se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumu po pošti iz Slovenije

Predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora bosta prejela neto znesek v višini 96,33 evra (prej 66,48 evra), član in namestnik člana volilnega odbora pa 81,51 evra (prej 56,25 evra). Predsednik in namestnik predsednika DVK pa bosta prejela 2.205,26 evra bruto nadomestila, član in namestnik člana DVK pa 1.470,47 evra bruto, so zapisali na DVK.

Ob tem so za primerjavo navedli še, da so stroški nadomestil članom volilnih organov na volitvah v DZ leta 2022 znašali 2,72 milijona evrov, na volitvah v Evropski parlament junija 2024 2,37 milijona evrov, na treh posvetovalnih referendumih junija 2024 1,47 milijona evrov, na majskem zakonodajnem referendumu pa 3,55 milijona evrov.

STA je objavila tabelo o oceni stroškov za izvedbo referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja po posameznih postavkah.

Stroški nadomestil volilnih organov so ocenjeni na 3.766.500 evrov. Za poštne storitve bodo plačali 1,6 milijona evrov, za tisk in distribucijo pa 480 tisoč evrov.

Informacijska podpora bo po ocenah DVK stala 150 tisoč evrov, preostale stroške volišč (oprema, najem, čiščenje) in drugega pa ocenjujejo na 663.500 evrov. Skupni strošek je tako ocenjen na 6.660.000 evrov.

