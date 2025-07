Ganljiv zapis nečakinje brutalno pretepenega Toneta

Kot smo že pisali, naj bi 72-letnika v Ježici brutalno pretepli trije Romi iz družine Strojan, in sicer medtem ko je pobiral plevel na polju. Zaradi pretepa mu je počila ličnica, ima tudi hude podpludbe očesa. Enako je v zapisu potrdila tudi nečakinja: "Tone je bil v torek na polju brutalno pretepen s strani Romov. Nič hudega sluteč je po dolgem sušnem obdobju opazoval pridelek, ko so mu trije Romi razbili lobanjo, zlomili ličnico in ga prebrcali. Dodatno so ga napadli tudi s solzivcem. Komaj zavesten se je odpeljal domov."

Tone od jutra do večera dela v hlevu in na polju

"To je moj stric Tone, pri katerem sem preživela polovico otroštva, danes pa gojim do njega spoštovanje, ki se prenaša na vsakega kmeta. Ne poznam človeka, ki dela več kot Tone. Pa s tem ne mislim dela v pisarni pod klimo. Ampak dela od 5. ure zjutraj v hlevu, nato pa v vročini na polju, vse do večera. Nikoli ga nisem slišala reči žale besede, kaj šele, da bi se pritoževal," je zapisala Tonetova nečakinja.

V nadaljevanju je opisala tudi sobivanje z romsko skupnostjo. "Od rojstva živim v Klečah. To je vas v severnem delu Ljubljane, ki jo najbrž poznate po zloglasnem kanalu C0. Leta 2006 so bili v naše konce priseljeni Romi. Od takrat naprej moj oče vse zaklepa. Zaklepa lopo z orodjem. Zaklepa kokoši. Če kdo slučajno kaj čez noč 'pozabi' zunaj, naslednje jutro ni več pozabljeno. Naslednje jutro je izginulo."

Odziv ljudi je velikokrat le posmeh

Dodala je še, da jih ljudje pogosto ne razumejo. "Včasih potarnam, kako kmetom z njiv izginja zelenjava, kako se krade kokoši, zajce. Velikokrat je odziv ljudi, ki ne doživljajo omenjenih razmer, le posmeh. Nasmeh nekoliko splahni, ko povem, da nikoli ne veš, kateri član romske skupnosti se ponoči sprehaja okoli hiše in išče 'pozabljene' stvari. Tak posmeh zadnjih nekaj dni kaže naš minister in zatrjuje, kako policija budno spremlja naše vasi in omogoča varnost. Stricu Tonetu in drugim kmetom pa Romi tudi letos poleg zajcev, kokoši in orodja kradejo pridelek," je še zapisala.

Ob koncu je zapisala, da je območje, kjer ima Tone njivo, "kraj, kjer se vozijo s kolesom, tečejo, vozijo na sprehod otroke v vozičkih", a odslej to očitno žal ne bo več tako. "Nič več. Od zdaj naprej bomo očitno preizkušali svoje spretnosti samoobrambe, čeprav nimamo možnosti, saj nikoli ne veš, kako je sumljiv, neregistriran avto oborožen."