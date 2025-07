Saj ni res, pa je: vozil skiro z jagenjčkom na rami #video

Na Facebook strani Prometne zgode in nezgode so objavili posnetek, ki si ga je ogledalo že več kot 200 tisoč ljudi. Pred policijsko postajo so v objektiv ujeli nevsakdanji prizor. Moški je vozil električni skiro in na rami nosil jagnje.

"Nima čelade, ima pa kosilo na rami," so pripisali ob posnetku, ki je mnoge nasmejal in sprožil val komentarjev.