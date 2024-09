Zvezdniki Bayerna v usnjenih hlačah in z vrčki piva uživali v radostih Oktoberfesta #video

Dan po visoki zmagi nad moštvom Werder Bremen (5:0) so nogometaši Bayerna iz Münchna uživali na Oktoberfestu. Oblekli so se v tradicionalna bavarska oblačila in nazdravili z vrčkom piva.

Vzdušje v ekipi Bayerna je izjemno. Po visokih zmagah nad ekipo Werder Bremen (5:0) in Dinamom iz Zagreba (9:2) sredi tedna drugače niti ne more biti. Še posebej je bil nad Oktoberfestom navdušen glavni trener Vincent Kompany, ki je festival piva obiskal prvič. "Česa takega še nisem doživel, poleg tega sem festival obiskal v usnjenih hlačah. To je del bavarske kulture in tradicije," se je smejalo 38-letnemu Belgijcu, ki je z mislimi že pri naslednjem pomembnem obračunu.

Thomas Muller pozdravlja navijače. Foto: Reuters Glavni trener Bayerna Vincent Kompany je prvič obiskal Oktoberfest. Foto: Reuters

Bayern, ki vodi v bundesligi, bo v soboto na domači Allianz Areni gostil Bayer iz Leverkusna.

