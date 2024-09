Stadion Bayerna kmalu na ulici Franz Beckenbauer Platz 5

Sprememba pomeni, da bo stadion, ki bo maja 2025 gostil finale lige prvakov, uradno na naslovu Franz Beckenbauer Platz 5, ki se konča s številko na majici legendarnega vezista in branilca. Beckenbauer z vzdevkom "Der Kaiser, Cesar", ki ga je dobil zaradi svojega dominantnega stila igre na igrišču, je bil eden najboljših igralcev vseh časov.

Osvojil je svetovno prvenstvo kot igralec kot trener, pa tudi evropsko prvenstvo in zlato žogo. V 13 letih z Bayernom je v Münchnu rojeni vezist osvojil tri evropske pokale in štiri naslove nemškega prvaka, še enega je osvojil s Hamburgom v sezoni 1981/82.

Del ulice, ki se trenutno imenuje Werner Heisenberg Allee in poteka ob stadionu na severu mesta, se bo ob prvi obletnici smrti Franza Beckenbauerja preimenoval v Franz Beckenbauer Platz. Foto: Reuters

Umrl je januarja v starosti 78 let in münchenski mestni svet je napovedal, da bo sprememba začela veljati na prvo obletnico njegove smrti, 7. januarja 2025. "Poimenovanje ulice je najvišja čast, ki jo lahko mesto München podeli posthumno, in znak globokega spoštovanja, ki ga čutimo do Franza Beckenbauerja," je v izjavi dejal župan Dieter Reiter.

Beckenbauerju v čast naj bi postavili tudi njegov kip pred stadionom poleg kipa njegovega soigralca v Bayernu in nemški reprezentanci Gerda Müllerja.