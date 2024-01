Franz Beckenbauer Foto: Getty Images Franz Beckenbauer je eden od le devetih nogometašev, ki so osvojili tako naslov svetovnega prvaka kot evropskega in še zlato žogo. Za reprezentanco Zahodne Nemčije je odigral 103 tekme ter nastopil na treh svetovnih in dveh evropskih prvenstvih. Je eden od le treh, ki so mundial osvojili tako v vlogi nogometaša kot selektorja. Preostala dva sta Brazilec Mario Zagallo, ki je umrl pred nekaj dnevi, in Francoz Didier Deschamps. Kot kapetan je pokal za svetovnega prvaka dvignil leta 1974, leta 1990 pa mu je to uspelo še kot selektorju. Trener Bayerna Münchna je bil eno leto, pozneje je postal predsednik kluba.

Nemški legendi: Gerd Müller in Franz Beckenbauer Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Večji del svoje bogate nogometne kariere je igral za domači Bayern München, za člansko ekipo od leta 1964 do 1977. Pozneje je oblekel še dres ekip New York Cosmos in Hamburger SV. Z Bayernom je evropski pokal pokalnih zmagovalcev osvojil leta 1967, med letoma 1974 in 1997 pa trikrat zapored evropski pokal, predhodnik današnje lige prvakov. Nemško prvenstvo in nemški pokal je z Bayernom osvojil štirikrat. Za ponos Bavarske je odigral 584 tekem in zabil 75 golov. Igral je na položaju vezista in branilca.

Lani poleti je še en nekdanji zvezdnik nemškega nogometa Lothar Matthäus razkril, da je Beckenbauer resno bolan in se je zato umaknil iz javnosti (ni se udeležil lanskega srečanja zlate reprezentance 1990). Pred letom dni se je zaradi zdravstvenih razlogov opravičil, ker se ni udeležil pogreba še ene nogometne legende, Brazilca Peleja.