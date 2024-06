Uvodna tekma EP bo na sporedu v petek ob 21. uri, pomerili se bosta reprezentanci domače Nemčije in Škotske.

Še pred tem bo Heidi Beckenbauer, vdova 7. januarja preminulega Kaiserja, v spremstvu dveh nekdanjih evropskih prvakov Jürgna Klinsmanna in Bernarda Dietza na zelenico prinesla pokal za zmagovalca EP, piše dpa.

Klinsmann je bil kapetan nemške zasedbe ob naslovu prvakov leta 1996, Dietz pa je bil vodja elfa leta 1980. Franz Beckenbauer je bil sicer kapetan Zahodne Nemčije ob njenem prvem naslovu leta 1972.

Na EP bo drugič v zgodovini nastopila tudi slovenska reprezentanca. Prvič se je to zgodilo leta 2000 na prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem. Na letošnjem prvenstvu stare celine jo v skupini C čakajo tekme z Dansko (16. 6.), Srbijo (20.) in Anglijo (25.).