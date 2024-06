Visoka zmaga Ukrajine, na generalki zabijal tudi Ronaldo

Prijateljske tekme pred začetkom Eura:

Torek, 11. junij:

Ukrajina je na generalki pred Eurom 2024 gostovala pri sosednji Moldaviji. Modro-rumeni so v tem dvoboju veljali za favorite, pa čeprav so bili še brez zmage v pripravah za nastop v Nemčiji. Najprej so brez zadetkov remizirali z gostitelji prvenstva, pred dnevi pa s 3:1 priznali premoč Poljske. Zdaj so vendarle zmagali in to s kar 4:0.

Portugalska je po zmagi nad Finsko s 4:2 in porazu s Hrvaško z 1:2 gostila Irsko. Na zadnjih petih srečanjih med omenjenima reprezentancama je selecao slavil dvakrat, dve tekmi sta se končali z remijem, ena pa z zmago Ircev. Ta se je končala s 3:0 za Portugalsko, prvi gol je dosegel Joao Felix, druga dva pa kapetan Ronaldo. To je sicer šele druga zmaga Portugalske na zadnjih štirih tekmah, prvič na zadnjih petih pa ni prejela gola.

Zanimivo bo videti, kako se bodo Portugalci, ki na stavnicah veljajo za ene izmed glavnih favoritov prvenstva, pobrali po porazu s Hrvati. To, da ima Portugalska res močno moštvo, poudarja tudi Jose Mourinho, ki je nedavno izjavil, da bi se tudi druga ekipa njegove domovine borila za naslov evropskega prvaka

Which nation's reserves do you think could hypothetically win Euro 2024? 🗣️💬 José's going all in on Portugal! 😅 pic.twitter.com/ZUhf3TJtQk — Flashscore.com (@Flashscorecom) June 9, 2024

