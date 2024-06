Tudi ta ponedeljek ni manjkalo zanimivih prijateljskih tekem. Svetovna prvakinja Argentina je v Chicagu z 1:0 premagala Ekvador. Zmagoviti zadetek je dosegel Angel di Maria, za gavče pa je prvič po šestih mesecih zaigral Lionel Messi. Poljska prav zdaj gosti Turčijo in ob polčasu vodi z 1:0. A novice za poljski nogomet vendarle niso dobre: najprej je moral zaradi poškodbe iz igre strelec gola Karol Swiderski, po pol ure igre pa še Robert Lewandowski, ki je zabeležil svoj 150. nastop za reprezentanco.

Slovenska reprezentanca bo v torek odpotovala v Nemčijo. Foto: www.alesfevzer.com Številni udeleženci evropskega prvenstva v Nemčiji so že odigrali vse pripravljalne tekme. Med njimi je tudi Slovenija, ki je pod vodstvom Matjaža Keka premagala Armenijo (2:1) in remizirala z Bolgarijo (1:1), v torek pa bo odpotovala v Nemčijo, kjer se bo na tekme pripravljala v Wuppertalu.

V ponedeljek svoje zadnje pripravljalne tekme igrajo štirje udeleženci Eura 2024. Češka je brez osmoljenca Michala Sadileka, ki je še v petek na srečanju proti Malti (7:1) nosil kapetanski trak, nato pa zaradi poškodbe, ki jo je staknil ob padcu s kolesa, ostal brez Eura, je v mestu Hradec Kralov z 2:1 premagala Makedonijo. Gol za zmago je globoko v sodnikovem dodatku z bele točke dosegel Antonin Barak.

Nizozemska, ki je evropski naslov osvojila leta 1988, se v Rotterdamu meri z Islandijo, ki je prejšnji teden presenetila Anglijo, na papirju najmočnejšo tekmico Kekove čete na Euru 2024.

Poškodoval se je tudi Karol Swiderski. Foto: Guliverimage Poljska pa se je v obračunu dveh udeležencev Eura pomerila s Turčijo. Poljaki so pred velikim tekmovanjem v dobri formi, saj lovijo peto zaporedno zmago, Turki pa niso tako prepričljivi, saj niso zmagali na zadnjih štirih. To bi moral biti velik dan za prvega poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega, saj je vpisal jubilejni 150. nastop za reprezentanco, za katero je dosegel že 82 zadetkov. A se je zanj končal že po pol ure igre, ko je moral zaradi poškodbe - bil je v hudih bolečinah - predčasno v slačilnico. Za kakšno in kako resno poškodbo grem, za zdaj še ni jasno. Pred tem je moral zaradi poškodbe z igrišča tudi Karol Swiderski, ki je po podaji Lewandowskega v 12. minuti zadel za vodstvo z 1:0.

Messimanija v Chicagu, Di Maria ujel Higuaina

Zmagovalca srečanja v Chicagu je odločil Angel Di Maria. Foto: Reuters Še bolj je razkošna statistika Lionela Messija, kar se tiče njegovih nastopov za gavče. Zadnji dobitnik zlate žoge, skupno jo je osvojil kar osemkrat, je za Argentino zbral že 181 nastopov, dosegel pa 106 zadetkov. V ponedeljek je zaigral v Chicagu, kjer je vstopil v igro v 56. minuti in zamenjal strelca edinega zadetka na srečanju, dolgoletnega soigralca Angela Di Mario. Slednji je zadel v polno v 40. minuti po podaji Cristiana Romera in dosegel 31. zadetek v državnem dresu, s tem pa se na večni lestvici najboljših argentinskih strelcev na petem mestu izenačil z Gonzalom Higuainom. Po novem zaostaja za Diegom Maradono le še za štiri gole.

Messi je poskrbel za pravcato Messimanijo v Chicagu, kjer se je na stadionu Soldier Field stiskalo več kot 50 tisoč navijačev. Zvezdnik Miamija je zaigral prvič za Argentino po 23. novembru 2023, ko je gavčem, aktualnim svetovnim in južnoameriškim prvakom, pomagal do zmage nad Brazilijo v Rio de Janeiru (1:0). Tako je prvič po pol leta zaigral za reprezentanco.

Lionel Messi bo letos z Argentino branil naslov najboljšega na južnoameriškem prvenstvu v ZDA. Foto: Reuters

Marca je zaradi poškodbe stegenske mišice na desni nogi preskočil pripravljalni tekmi s Salvadorjem in Kostariko. Argentina se pripravlja na Copo Americo. Generalko za tekmovanje bo odigrala v petek proti Gvatemali.

