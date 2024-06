Kanada presenetila Francijo, čustven večer za Girouda

Evropski prvak Italija je tesno ugnala Bosno in Hercegovino, za katero je debitiral nogometaš Radomelj Madžid Šošić. Francija, pri kateri je Kylian Mbappe vstopil v igro šele v 74. minuti, je remizirala brez zadetkov proti Kanadi, Olivier Giroud pa je odigral zadnjo reprezentančno tekmo na domačih tleh. Slovaška je nadigrala Wales (4:0), ki je tako doživel novo sramoto, Črna gora, ki jo vodi nekdanji igralec in trener Olimpije Robert Prosinečki, pa je priznala premoč edinemu novincu na letošnjem Euru v Nemčiji, Gruziji (1:3).

Prijateljske tekme (nedelja, 9. junij):

Brazilija je še enkrat več zaploskala 17-letnemu napadalcu Endricku, ki se je vpisal med strelce še na tretji zaporedni tekmi! Letos je zatresel že mrežo Anglije, postal najmlajši strelec zadetka na Wembleyju v zgodovini kultnega londonskega objekta, nato dosegel zadetek tudi proti Španiji (3:3), tokrat pa je odločil zmagovalca v razburljivem obračunu z Mehiko. Potekal je na ameriških tleh, v Kyle Fieldu (Teksas). Brazilci so vodili že z 2:0, a se Mehičani niso predali. V drugi minuti sodnikovega podaljška so izenačili na 2:2, nato pa je Endrick, ki bo v sezoni 2024/25 nastopal za madridski Real, po podaji Viniciusa Jr. petkratne svetovne prvake popeljal do zmage.

Endrick je izkoristil podajo novopečenega klubskega soigralca Viniciusa Jr. Foto: Guliverimage

Črna gora je v Podgorici pod vodstvom Roberta Prosinečkega izgubila proti Gruziji, edini debitantki na letošnjem Euru (1:3), razigrana Slovaška pa je v Trnavi, kjer si nogometni kruh služi slovenski reprezentant Adrian Zeljković, napolnila mrežo Walesu (4:0), ki je znova razočaral navijače. Med tednom je zgolj remiziral pri palčku evropskega nogometa Gibraltarju (0:0), na Slovaškem pa je prejel štiri zadetke.

Evropski prvak Italija je v Empoliju tesno ugnal Bosno in Hercegovino, ki jo je drugič vodil Sergej Barbarez. Zmagovalca je odločil nogometaš italijanskega prvaka Interja Davide Frattesi. Za goste je v 89. minuti debitiral Madžid Šošić, najboljši strelec Radomljanov v sezoni 2023/24, sicer posojen nogometaš splitskega Hajduka.

Italijani v Toskani gostijo zasedbo Bosne in Hercegovine. Foto: Reuters

Francija, eden prvih favoritov za osvojitev evropskega naslova, je v Bordeauxu nepričakovano remizirala s Kanado. Na stadionu Matmut-Atlantique, kjer pod vodstvom Alberta Riere v drugi francoski ligi nastopa slovenski napadalec Žan Vipotnik, ni bilo zadetkov. Novopečeni zvezdnik Reala Kylian Mbappe, ki se je na zadnji tekmi z Luksemburgom (3:0) izkazal z zadetkom in dvema podajama, je izpustil zadnji trening in v igro vstopil šele v 74. minuti.

Čeprav so bili Francozi nevarnejši, Kanada na primer sploh ni streljala v okvir vrat, je ostalo pri 0:0. V prvem polčasu sta najlepši priložnosti za svetovne podprvake, ki bodo na Euru prvo tekmo odigrali 17. junija proti Avstriji, zapravila N'Golo Kante in Marcus Thuram.

Kylian Mbappe je vstopil v igro v 74. minuti, ko je zamenjal Ousmaneja Dembeleja. Foto: Reuters

To je bil čustven večer za 37-letnega napadalca Oliviera Girouda, ki se bo po koncu Eura poslovil od reprezentance. Proti Kanadi je tako zadnjič nastopil na francoskih tleh. Kanada, ki jo vodi nekdanji trener Salzburga, Leipziga in Leeds Uniteda Jesse Marsch, se pripravlja na Copa Americo. Prvo tekmo bo odigrala proti prvemu favoritu tekmovanja, Messijevi Argentini.

Olivier Giroud po eni izmed zapravljenih priložnosti na zadnji reprezentančni tekmi na domačih tleh. Foto: Reuters

Prijateljske tekme pred začetkom Eura:

Nedelja, 9. junij:

