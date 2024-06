Neverjetna smola Čeha tik pred začetkom Eura

V petek se bo v Nemčiji začelo evropsko prvenstvo v nogometu. Na njem bo sodelovala tudi Češka, ki je v petek v pripravljalni tekmi odpravila Malto s kar 7:1. Na tej tekmi je vlogo kapetana opravljal Michal Sadilek, 25-letni zvezni igralec nizozemskega Twenteja.

Ko pa so se češki nogometaši vrnili v pripravljalni tabor v Schladming, znamenito zimsko središče v Avstriji, se je Sadilku pripetila neljuba nezgoda. Izkazala se je za usodno, saj je 24-kratnemu reprezentantu, ki ima v češki izbrani vrsti zelo pomembno vlogo, zaprla vrata Eura 2024. Iz češkega tabora so sporočili, da si je Sadilek pri padcu s kolesa poškodoval nogo, raztrganina pa je tako resna, da je moral selektor Ivan Hašek poseči po najtežjem ukrepu in Sadilka črtal s seznama. Sadilek je eden izmed sedmih aktualnih čeških reprezentantov, ki so na zadnjem Euru v četrtfinalu izgubili proti Danski.

Sadilek je v petek proti Malti nosil kapetanski trak, nato pa se mu je na pripravah v Avstriji primerila nezgoda. Foto: Guliverimage

Češka se bo v ponedeljek v zadnji pripravljalni tekmi pomerila še s Severno Makedonijo, na Euru pa bo nastopila v skupini F, kjer se bo v uvodnem nastopu 18. junija pomerila s Portugalsko. Za točke se bo na Euru potegovala še proti Turčiji in Gruziji.