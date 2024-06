Zaskrbljeni selektor Kek razkril, da so trije igralci vprašljivi za Euro

Slovenska nogometna reprezentanca je v generalki za prvo veliko tekmovanje po 14 letih, Euro 2024 v Nemčiji, doma remizirala proti Bolgariji (1:1) in že 11. zapored ostala neporažena v Stožicah. Selektor Matjaž Kek po obračunu ni skrival mešanih občutkov. Nekaj stvari in ugotovitev ga je spravilo v dobro voljo, še vedno pa ga skrbi zdravstveno stanje treh igralcev, ki imajo v reprezentanci zelo pomembno vlogo. To so Miha Blažič, Benjamin Verbič in Petar Stojanović. Bodo sploh zaigrali na Euru?

Slovenija je med tednom v prijateljskem obračunu ugnala Armenijo (2:1), tokrat pa v sobotni matineji, dvoboj se je namenoma začel v hudi vročini ob 15. uri (takrat se bo 20. junija začel tudi obračun s Srbijo na Euru), remizirala z Bolgarijo (1:1).

Začetek je bil naiven

Benjamin Šeško je dokazal, da je po manjši poškodbi že pripravljen na največje napore. Proti Bolgariji je zapravil dve priložnosti. Foto: www.alesfevzer.com "Po eni strani je v redu, da se nadaljuje ta serija neporaženosti (na domačih tleh ni izgubila že 11 tekem zapored, op. p.), po drugi strani pa nisem zadovoljen, ker nismo zmagali. Ves čas me je spremljal občutek, kako je v glavah kar dosti igralcev prisotna le misel, da preživijo to tekmo. Jasno je, da je to zadnja tekma pred Eurom, a nekatere stvari bi morali absolutno narediti boljše. Predvsem začetek je bil abnormalno naiven. Res naiven," je opozoril na tri vezane napake, po katerih so si Bolgari priigrali kazenski strel, iz katerega so že v četrti minuti povedli z 1:0.

S tistim, kar je sledilo, je bil selektor bolj zadovoljen. Izenačenje je sledilo že čez deset minut. "Dobro smo odgovorili, vzpostavili neko prednost, imeli tudi nekaj priložnosti. V redu je, da so nekateri igralci odigrali minute, ki so jim bile namenjene. Brekalo je po dolgem času odigral celo tekmo, Šeško je po tisti poškodbi in cirkusu okrog njega (dogajanje glede morebitne selitve iz Leipziga in številne ponudbe evropskih velikanov, op. p.) odigral brez težav 70 minut," je našteval pozitivne ugotovitve zadnjega pripravljalnega srečanja pred Eurom.

Vprašljivi so Blažič, Verbič in Stojanović

Benjamin Verbič je počival tako proti Armeniji kot tudi Bolgariji. Podobno velja tudi za Miho Blažiča. Foto: www.alesfevzer.com Žal pa so bile prisotne tudi tiste manj prijetne, ki so ga spravile v dodatne skrbi. Čeprav je v petek sestavil končni seznam 26 igralcev, bi se ta lahko še nekoliko spremenil. To pa zaradi nič kaj rožnatega zdravstvenega stanja nekaterih igralcev, ki si že dolgo niso mogli privoščiti normalnega, visoko zahtevnega treninga. "Nekaj igralcev že drugo tekmo zapored ni bilo nared za igranje. Tukaj lahko še počakam nekaj dni. A če ne bo polnega treninga, možnosti, da trenirajo na zahtevani ravni, bomo morali menjati. Na žalost je to tako," je dal 62-letni Mariborčan vedeti, da bi lahko seznam udeležencev doživel še kakšno spremembo.

Sporočilo navijačev Slovenije, polnih optimizma pred začetkom Eura 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Kdo pa je v tem trenutku vprašljiv? "Tisti, ki danes niso igrali," je pojasnil selektor in dodal, kako teče beseda o statusu Mihe Blažiča, Benjamina Verbiča in Petra Stojanovića. Torej obrambnega stebra, junaka zadnje kvalifikacijske zmage in enega najboljših igralcev celotnega kvalifikacijskega ciklusa. Kar se tiče Stojanovića, je na dan tekme opravil pregled z magnetno resonanco, ki je pokazal, kako naj ne bi šlo za večjo poškodbo stegenske mišice. Vseeno pa ves ta čas trpi njegov trening. "Upam, da bo ta zadeva čimprej na jasnem. Blažič in Verbič ne moreta trenirata, zato sem tukaj pred dilemo," ne ovinkari Kek.

"Nekaterim se zadeve vlečejo že predolgo in potem manjkajo treningi. Nekateri igralci manjkajo za rotacijo, tako smo imeli danes tudi debitanta," je posredno omenil Nina Žuglja, ki je vpisal prvi nastop za člansko reprezentanco. Med 26 vpoklicanih igralcev za Euro tako brez ostajata le še vratar Igor Vekić in pa zvezni igralec Adrian Zeljković, ki sta pred tem nastopila le na letošnji tekmi "B" reprezentanc v ZDA.

Vesel za Brekala in Šeška

Matjaž Kek je ostal s Slovenijo neporažen že na 11. domači tekmi zapored. Foto: www.alesfevzer.com Všeč mu je bilo, da sta David Brekalo in Benjamin Šeško prestala izpit pripravljenosti, tako kot tudi Erik Janža, ki ima nekaj težav, a je danes odigral večino tekme. "Na eni strani vprašaji, na drugi potrditve," sporoča selektor, ki je omenil možnost, da bi lahko zaradi slabšega zdravstvenega stanja katerega izmed reprezentantov dan pred tekmo z Dansko, takšno možnost določajo tudi pravila, na seznamu opravil menjavo. "Upam, da mi tega ne bo treba, a če nekateri na žalost ne bodo sposobni, ne bom čakal."

S čim pa selektor Kek še ni bil zadovoljen na tekmi z Bolgarijo? V slabo voljo ga je spravilo šest svežih igralcev, ki so vstopili v igro v drugem polčasu. "Pričakoval sem večjo dinamiko, angažiranost, da bomo naredili neko razliko. No, tega nisem dobil. Bil je neugoden termin, vročina, in pa treningi, a sem pričakoval več," je izpostavil.

Slovenska nogometna reprezentanca bo čez tri dni odpotovala v Nemčijo, kjer bo trenirala v Wuppertalu, nato pa jo 16. junija že čaka uvodni nastop v Stuttgartu proti Danski.