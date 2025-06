Zbiramo novice s poletne nogometne tržnice. Reprezentant Petar Stojanović je podpisal triletno pogodbo z Legio iz Varšave. Na Poljsko odhaja tudi Tamar Svetlin. Aluminiju se je pred začetkom nove sezone pridružil Nal Lan Koren. S tem je postal peta okrepitev kluba iz Kidričevega pred vrnitvijo na prvoligaški oder. Sklenil je triletno pogodbo. Dan po novici, da odhaja mladi up Alin Kumer Čelik, pa iz Mure sporočajo ime drugega poletnega novinca. To je Nejc Ajhmajer, ki je v Mursko Soboto prišel iz Celja.

Poljaki 29-letnega Petra Stojanovića, ki je zadnjo sezono kot posojen igralec Empolija igral za Salernitano, opisujejo z izbranimi besedami, kot igralca z bogatimi mednarodnimi izkušnjami tako na nacionalni kot klubski ravni. V svoji karieri osvojil 16 lovorik in je eden najbolj odlikovanih slovenskih nogometašev zadnjega desetletja, so zapisali v sporočilu za javnost. Desni bočni branilec je od leta 2014 za slovensko reprezentanco zbral 66 nastopov, med drugim na lanskem evropskem prvenstvu, kjer se je njegova ekipa uvrstila v izločilne boje.

"Legia je bila zame očitna izbira. To je odličen klub z zgodovino in impresivnimi navijači. Nisem moral dvakrat pomisliti, preden sem se pridružil ekipi," se je ob podpisu pogodbe s poljsko Legio smejalo Stojanoviću. "Vesel sem, da sem tukaj. Igral sem v klubih, kjer je bil velik pritisk na rezultate. Mislim, da bo v Varšavi enako in sem pripravljen na to. Najboljši del moje kariere je bilo zagotovo igranje v reprezentanci, še posebej na zadnjem euru. Imam izkušnje v serie A, vendar je vsak klub drugačen. Legia bo zagotovo ena najboljših ekip v moji karieri. Želim vanjo vnesti značaj. Želim igrati vsako tekmo, vsak trening do maksimuma. Vem, da so navijači odlični in cenijo, ko igralci dajo vse od sebe."

Petar Stojanović bo v Legiji Varšava igral s številko 30. Petnajstkratni poljski prvaki so zadnji naslov v domačem prvenstvu osvojili leta 2021.

Na Poljsko tudi Tamar Svetlin

Tamar Svetlin Foto: Aleš Fevžer Tamar Svetlin je novi član Korone iz Kielc, s katero je podpisal pogodbo do 30. julija 2029. Svojo pot v profesionalnem nogometu je začel pri slovenskem klubu iz Domžal, nato pa se je preselil k Celju, od koder je bil za eno sezono posojen Bravu, nato pa se je vrnil v knežje mesto. V minuli sezone je v dresu Celja odigral 47 tekem, na katerih je dosegel devet golov in dodal tri asistence. "Tamar Svetlin je iz NK Celje prestopil v Korono Kielce. Nogometaš, ki najboljše pooseblja prehojeno pot kluba v preteklih štirih sezonah. Od začetnih težav do prvokategornika, državnega naslova, pokalne lovorike, odličnih predstav v Evropi in debija ter zadetka za reprezentanco Slovenije. Tami, skupaj smo doživeli vse. Hvala ti in srečno na Poljskem," so se od Svetlina poslovili v celjskem klubu.

Pri Aluminiju peti novinec, Mura drugega našla v Celju

Nejc Ajhmajer je zrastel v mladih selekcijah Maribora, nakar je odšel Celje, kjer je za prvo moštvo zbral 39 nastopov. Letos je dopolnil 22 let, najbolje se znajde na poziciji desnega bočnega branilca. V preteklosti je bil član mlajših slovenskih selekcij U15, U16, U17 in U21, za katere je zbral 24 nastopov in se dvakrat vpisal med strelce. Z Muro je podpisal dveletno pogodbo.

"Vesel sem, da začenjam novo poglavje v svoji karieri. Odločitev, da pridem v Muro ni bila težka, saj govorimo o klubu iz izjemno nogometnega okolja z odličnimi navijači in bogato zgodovino. Verjamem, da se bom lahko v Fazaneriji razvijal še naprej in da bomo s soigralci prišli do zastavljenih ciljev," je v prvi izjavi dejal Ajhmajer. "Eden naših ciljev je, da ekipo naredimo hitrejšo in verjamem, da smo z njim dobili igralca, ki bo s svojimi karakteristikami povzročal težave nasprotnikom na desni strani igrišča. Nejc karakterno ustreza naši ekipi, prihaja iz klubov, kjer se je nogometno lahko dobro razvil, še vedno pa ima prostor za napredek," pa je o novincu povedal športni direktor Knut Schulz.

Osemnajstletni napadalec Nal Lan Koren je bil v spomladanskem delu sezone kot posojen nogometaš Mure že član rdeče-belih in zanje na 12 tekmah dosegel dva gola. Kariero je začel v rodnem Dravogradu, nato pa jo nadaljeval pri ravenskem Fužinarju in Mariboru, od koder ga je pot vodila k Muri.

Nal Lan Koren Foto: Agencija DAMN "Odločitev ni bila težka, igralci in trenerji so me dobro sprejeli. Zadnjega pol leta sem dobival vedno več priložnosti in verjamem, da sem jih dobro izkoristil. Vem, da lahko pokažem še več. Najprej moramo opraviti dobre priprave in verjamem, da lahko v prvi ligi dokažemo, česa smo sposobni," je v izjavi za klub dejal mladi napadalec.

Pred začetkom nove sezone so poleg Korena klub iz Kidričevega okrepili še Amir Feratović, Domen Zajšek, Adriano Bloudek in Ivijan Svržnjak.