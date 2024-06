Southgate šokiral ekipo, nato hladna prha za slovenske tekmece

Tudi danes so se nadaljevale pripravljalne tekme na evropsko prvenstvo v nogometu. Angleži, ki bodo tekmeci Slovenije na Euru, so na Wembleyju z 0:1 morali priznati premoč Islandiji. Gostitelji prvenstva Nemci so z 2:1 premagali Grčijo. Poljska je s 3:1 odpravila Ukrajino, Škotska je z 2:2 remizirala s Finsko.

Prijateljske tekme (petek, 7. junij):

Anglija, ki se bo v Nemčijo odpravila z najvišjimi cilji, je doživela hladno prho, saj jo je na Wembleyju z 1:0 odpravila Islandija. Edini zadetek na tekmi je v 12. minuti dosegel Jon Dagur Thorsteinsson. Domači so imeli pozneje sicer terensko premoč, zvezdnik Bayerna Harry Kane pa tudi najlepšo priložnost za izenačenje, a gola ni bilo. Islandija si je z zbrano predstavo priborila prestižno zmago, Islandci pa so bili v drugem delu celo bližje drugemu golu kot Angleži izenačenju, a je strelec gola v drugem polčasu zapravil še eno lepo priložnost. Izbranci Garetha Southgata so razočarali in proti 72. reprezentanci svetovne lestvice klonili na domačem terenu.

To je bil v dveh dneh še drugi šok za Angleže. Selektor Southgate je namreč med drugim v četrtek prečrtal še Jacka Grealisha in Harryja Maguireja. Maguire je odsoten zaradi poškodbe, Grealish pa bo ostal doma zaradi močne konkurence v napadu. Telegraph poroča, da je košara Grealishu "šokirala reprezentanco". Neimenovani angleški reprezentant naj bi od Southgata celo zahteval pojasnilo, zakaj je sprejel takšno odločitev, medtem ko se je preostala garderoba zbrala okoli krilnega igralca, da bi ga tolažila. "Šokirani nogometaši so obiskali Grealishovo sobo, potem ko so slišali, da bo šel domov. Nekateri so rekli, da bi morali biti v ekipi," poroča Telegraph.

Jack Grealish bo prvenstvo spremljal iz domovine. Foto: Reuters

Po poročanju angleških medijev je bil Grealish "osupljen in razburjen". Zavedal se je celo, da je njegovo mesto v ekipi ogroženo, zato se je reprezentanci pridružil prej, kot bi bilo treba, glede na to, da je z Manchester Cityjem igral v finalu FA pokala. Upal je, da ga bo to uvrstilo na končni seznam, a Southgate ni mislil tako. Poslovil naj bi se "profesionalno" in soigralcem zaželel vso srečo na Euru.

Angleži bodo v skupinskem delu tekmeci Slovencev, 25. junija se bosta reprezentanci pomerili v Kölnu. Angleži so se v ponedeljek pomerili z Bosno in Hercegovino ter zanesljivo slavili s 3:0.

Nemci boljši od Grkov

Gostitelji prvenstva Nemci so po preobratu z 2:1 premagali Grčijo. Ta je povedla v 34. minuti tekme po golu Georgiosa Masourasa. Nemci so v drugem polčasu pripravili preobrat. V 56. minuti je na 1:1 poravnal Kai Havertz, končni izid 2:1 pa je v 89. minuti postavil Pascal Gross.

Slovenija bo zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom v Nemčijo igrala v soboto ob 15. uri v Stožicah z Bolgarijo.

