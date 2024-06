Prvi nasprotniki Slovenije na EP slavili, Mbappe blestel

Danes bodo na evropskih tleh odigrali šest pripravljalnih tekem, na katerih bodo nastopili tudi nekateri favoriti za lovoriko na Euru 2024. Prvi slovenski nasprotniki na Euru, Danci, so v severnjaškem obračunu ugnali Švede. Do zanesljivih zmag so prišle Francija, Španija, Slovaška in Norveška, Robert Prosinečki pa je na klopi Črne gore doživel prvi poraz. Usodna je bila Belgija.

Prijateljske tekme (sreda, 5. junij):

Strokovno vodstvo Slovenije na čelu s selektorjem Matjažem Kekom jedanes zagotovo podrobno spremljalo dvoboj med Dansko in Švedsko. Evropski prvaki iz leta 1992 so v zadnjih kvalifikacijah proti Kekovi četi na dveh tekmah osvojili štiri točke. Selektor Kasper Hjulmand se je pomeril z rojakom, saj Švede vodi nekdanji odlični danski napadalec Jon Dahl Tomasson, in ta dvoboj tudi dobil. Danci so prek Pierra-Emila Hojbjerga povedli že na samem uvodu, Alexander Isak pa je hitro poskrbel za izenačenje. Na odločitev o zmagovalcu smo nato čakali skoraj vse do konce tekme, junak Dancev pa je postal izkušeni Christian Eriksen.

Christian Eriksen je v samem uvodu v tekmo podal za prvi zadetek, na koncu pa odločil dvoboj Danske in Švedske. Foto: Guliverimage

Galski petelini so v Metzu gostili Luksemburg, ki je letos nastopil v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2024 in zabeležil zgodovinski uspeh, lani jeseni pa si privoščil boleč poraz s Portugalsko, ki je odmeval po svetu, saj je selecao brez Cristiana Ronalda ponižal najmanjšo članico Beneluksa kar z 9:0. Za Francoze je prvič, odkar je tudi uradno postal član madridskega Reala, nastopil Kylian Mbappe in se ob zmagi s 3:0 podpisal pod zadnji zadetek. Pred tem sta bila, prav po njegovih asistencah, natančna Randal Kolo Muani in Jonathan Clauss.

Španija se je v Badajozu pomerila z Andoro in slavila z visokih 5:0. Ob polčasu je bilo 1:0, v drugem delu igre pa so Španci pritisnili na plin in visoko slavili. Pod hat-trick se je podpisal Mikel Oyarzabal.

Prosinečki prvič poražen

Robert Prosinečki je doživel prvi poraz v vlogi selektorja Črne gore. Foto: Reuters Robert Prosinečki je bil s Črno goro nepremagan vse do prijateljske tekme z Belgijo. Rdeči vragi so v Bruslju slavili z zadetkoma v izdihljajih obeh polčasov. V prvem je za vodstvo poskrbel Kevin de Bruyne, v drugem pa z najstrožje kazni zmago potrdil Leandro Trossard.

Slovaška je v prvi tekmi dneva s 4:0 ugnala San Marino, trikrat pa so Slovaki zabili že v prvem polčasu. Norvežani so s hat-trickom Erlinga Haalanda ugnali Kosovo.

