"Forma je začasna, klasa, mojstrstvo je večno," se glasi eden od pripisov na omrežju X.

Form is temporary, class is forever. Welcome back Ilicic pic.twitter.com/wemhh3QjEV — T H E O (@_its_theo) June 4, 2024

"Josip Iličić s prvim reprezentančnim zadetkom po letu 2021. Vrnil se je po depresiji in skorajšnji nogometni upokojitvi, tako da je zdaj blizu uvrstitvi Slovenije na EURO 2024. Pravljica," je zapisal novinar Jonas Adnan Giæver, čigar članki so bili objavljeni tudi v Guardianu.

Josip Ilicic with his first national team goal since 2021.



Has gone back from depression and pretty much having retired from football, to now being close to a spot at EURO 2024 for Slovenia.



A fairytale. https://t.co/lg925WmQLt — Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) June 4, 2024

"Iličić se je vrnil: gol za Slovenijo po treh letih, zdaj je pripravljen na Euro 2024 in da znova zablesti," so zapisali pri GOAL Italia.

#Ilicic è tornato: goal con la Slovenia dopo tre anni, ora è pronto a prendersi Euro 2024 e brillare ancora una volta 🪄 https://t.co/7mNmr2BR9p — GOAL Italia (@GoalItalia) June 4, 2024

"Takoj ko sem videl, da je Iličić po menjavi zadel na današnji prijateljski tekmi, sem iz radovednosti odšel na njegov Sofascore profil in moram reči, da fenomen, v katerega smo se vsi zaljubili, morda ni nikoli odšel," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X in pripel Iličićeve ocene zadnjih tekem v dresu Maribora.

Appena visto che Ilicic ha segnato da subentrato nell'amichevole di oggi, per curiosità sono andato sul suo profilo Sofascore e devo dire che quel fenomeno di cui ci siamo innamorati tutti forse non è mai andato via pic.twitter.com/hAZSjIewdc — Reynismo 🍉 | L'Ebosse delle torte (@Lorenzored17) June 4, 2024

"20 Iličićevih minut na tekmo bi bila velika pridobitev za Slovenijo na Euru. On poskrbi, da se stvari zgodijo," se glasijo misli drugega uporabnika.

20 minutes a game from Ilicic would be a huge boon for Slovenia at the Euros. He makes things happen. https://t.co/yyR715sR8V — Richard Wilson (@HYFPRW) June 4, 2024

"Josip Iličić je zadel le štiri minute po menjavi v tekmi proti Armeniji ob svoji vrnitvi za Slovenijo. Ena boljših zgodb pred tem prvenstvom."

Josip Iličić just scored four minutes after getting subbed in vs Armenia in his comeback for Slovenia 🇸🇮



One of the better stories ahead of this tournament — Calle (@FPL_Swe) June 4, 2024

"Je v formi. Ponuja faktor X in nepredvidljivost. Takšnega Iličića vzameš na Euro. In to ni nekaj, kar bi rekli še pred nekaj tedni," pa je svoje mnenje izrazil RIchard Willson.