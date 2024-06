Slovenska nogometna reprezentanca bo danes prebila led, kar se tiče junijskih priprav na Euro. V Stožicah se bo ob 18. uri pomerila z Armenijo. Prvič po dveh letih in pol bi lahko za Slovenijo zaigral 36-letni povratnik Josip Iličić. To bi bil njegov jubilejni 80. nastop, s čimer bi se na večni lestvici izenačil z Zlatkom Zahovićem in Milivojem Novakovićem!

Selektor Matjaž Kek na današnji pripravljalni tekmi proti Armeniji, ki je vse prej kot enostaven tekmec, v kar so se v kvalifikacijah za Euro 2024 dobro prepričali tudi Hrvaška, Turčija, Wales in Latvija, zagotovo ne bo računal na Žana Celarja. Napadalec Lugana, najboljši strelec švicarskega prvenstva in pokala, je zadnjo tekmo v klubski sezoni odigral v nedeljo, tako da bo soigralce spremljal le kot gledalec.

Slovenija se danes ne bo predstavila v najmočnejši zasedbi, saj so vprašljivi nastopi številnih članov udarne enajsterice. Tako Benjamina Šeška, Mihe Blažiča, Benjamina Verbiča kot tudi Petra Stojanovića, tako da bi lahko priložnost za nastop dočakali številni igralci z razširjenega seznama 30 imen, ki v kvalifikacijah za Euro 2024 niso bili v osrednjih vlogah.

Iličić bo na večni lestvici poskočil na šesto mesto

Josip Iličić je na reprezentančne priprave za Euro 2024 prišel zelo dobre volje. Foto: www.alesfevzer.com Zaigral bo najverjetneje Sandi Lovrić, in to prvič po dveh mesecih, ko se je huje poškodoval pri Udineseju, tako da bo selektor prejel dodaten vpogled v njegove trenutne zmožnosti, v Stožicah pa se danes obeta prav poseben trenutek, saj bo po poltretjem letu skoraj zagotovo državni dres oblekel Josip Iličić.

To bo čustven dan za 36-letnega velikana slovenskega nogometa, ki se spogleduje s tako želenim nastopom na velikem tekmovanju. Če bo nastopil, bo vknjižil jubilejni 80. nastop za Slovenijo in se na večni lestvici na šestem mestu izenačil z najboljšima strelcema Slovenije vseh časov Zlatkom Zahovićem (35 zadetkov) in Milivojem Novakovićem (32), ki sta državni dres v bogatih karierah oblekla ravno osemdesetkrat.

Večkrat od Zahovića in Novakovića (oba 80) in Iličića (79) so za Slovenijo nastopili le še rekorder Boštjan Cesar (101), Bojan Jokić (100), Valter Birsa (90), Jasmin Kurtić (90), aktualni reprezentantant z največjim številom reprezentančnih nastopov, ki se je kot dober Iličićev prijatelj še kako razveselil povratka izkušenega Gorenjca, in Samir Handanović (81).

Josip Iličić je za izbrano vrsto dosegel 16 zadetkov. Na večni strelski lestvici zaseda tretje mesto, ki si ga deli s Sašom Udovičem. Izmed aktualnih soigralcev, ki kandidirajo za nastop na Euru 2024, sta mu najbližje za petami 15 let mlajši slovenski dragulj Benjamin Šeško in Andraž Šporar (oba 11). Foto: Reuters

Iličić si je vrnitev v slovensko reprezentanco zagotovil z imenitnimi predstavami zlasti v spomladanskem delu 1. SNL (2023/24), ko je pomagal Mariboru do končnega drugega mesta. Ko je v Ljudskem vrtu prišlo do menjave trenerja in je Ante Šimundža nasledil Damirja Krznarja, ki poprej ni bil zadovoljen s tem, kar na igrišču ponuja Iličić, je nekdanji dolgoletni zvezdnik serie A, kjer je pustil ogromen pečat pri Atalanti, Fiorentini in Palermu, povzdignil formo do te mere, da je bil na koncu izbran med tri najboljše nogometaše 1. SNL.

Znova na stadionu, kjer je leta 2010 vpisal krstni nastop

Zanimivo je, da je svojo reprezentančno pot začel prav v Stožicah, na otvoritveni tekmi največjega nogometnega objekta v Sloveniji, ko je 11. avgusta 2010 zaigral proti Avstraliji (2:0).

Josip Iličić je za slovensko izbrano vrsto debitiral pred slabimi 14 leti. V Stožicah je pomagal Sloveniji do zmage nad Avstralijo (2:0). Foto: www.alesfevzer.com

Takrat je vstopil v igro sredi drugega polčasa namesto Valterja Birse, pozneje pa postal eden najboljših in najbolj standardnih reprezentantov, kreativni nosilec zvezne vrste, ki pa v državnem dresu za razliko od tistega, kar je čaral v klubskih dresih v Italiji, ni nikoli dočakal glavne nagrade. Nikoli se ni uvrstil na veliko tekmovanje. Grozilo mu je, da bo tako sklenil kariero brez nastopa na velikem reprezentančnem odru. Ko se je leta 2022 po stresnem obdobju, v katerem je zaradi osebnih težav za nekaj časa pozabil na zelenice in nogometno žogo, vrnil v domovino in zaigral za Maribor, ni hotel na glas spregovoriti o želji, da bi se nekoč še vrnil v reprezentanco.

Josip Iličić je v sezoni 2023/24 v 1. SNL prispeval osem zadetkov in kar 11 asistenc, s čimer je bil drugi najboljši podajalec tekmovanja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ko pa je v zadnjih mesecih povzdignil formo in dokazal, da še vedno ni rekel zadnje vrhunskemu nogometu, ga je selektor Kek uvrstil na razširjeni seznam kandidatov za Euro. Zgodba o vrnitvi enega najboljših slovenskih nogometašev zadnjega desetletja v reprezentanco je odmevala tudi v tujini, še glasnejša pa bo v času Eura, če se bo Iličić znašel na končnem seznamu.

Danes bo tako zelo pomemben obračun zlasti za selektorja Matjaža Keka, ki mora najpozneje do četrtka na razširjenem seznamu prečrtati štiri mesta in Uefi sporočiti končni seznam 26 potnikov na Euro.