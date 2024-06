Odštevanje do evropskega nogometnega prvenstva se nadaljuje. Izbranci Matjaža Keka na Brdu pri Kranju pridno trenirajo, a obenem tudi uživajo, ker vedo, kako velika stvar bo nastop v Nemčiji. "Vsekakor. Več let smo delali z mislijo na ta cilj. Škoda bi bilo, če ne bi zdaj v tem uživali, saj smo si to izborili. A obenem se moramo čim bolje pripraviti in doseči čim boljši rezultat," poudarja napadalec Jan Mlakar, ki se po ne najboljšem zaključku klubske sezone želi dokazati selektorju in si izboriti mesto v prvi postavi.

Dokazali so si, da se lahko kosajo z vsemi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Na pripravljalnih tekmah se bo Slovenija ta teden pomerila z Armenijo (torek) in Bolgarijo (sobota), precej težji nasprotniki pa jo čakajo v skupinskem delu evropskega prvenstva – Danska, Srbija in Anglija. Jan Mlakar je na druženju z novinarji na to temo povedal: "Vse so zelo kvalitetne reprezentance z vrhunskimi posamezniki. Bolj pa bi se osredotočil na nas, na našo reprezentanco. Mislim, da nas je to pripeljalo do sem, kjer smo. Težko zdaj kaj povem o nasprotnikih, vsi igrajo v vrhunskih klubih, v vrhunskih ligah. Mi pa imamo verjetno tisto kolektivno moč, ki bi jo dal na našo stran."

Čas za analizo tekmeca bo prišel šele v dneh pred tekmami. "Če bomo šli v tekme, da bomo samo čakali in se samo branili, da jih dobimo čim manj, to nikamor ne pelje. Mislim, da smo na zadnji prijateljski tekmi dokazali, da smo ne glede na to, kdo nam stojo nasproti, lahko konkurenčni, da se jim lahko postavimo nasproti." Tako kot so se marca v Stožicah Cristianu Ronaldu in soigralcem, ki so jih premagali z 2:0. Zato pa jih tudi v Nemčiji renomirani nasprotniki ne bodo podcenjevali. "Ko si enkrat na Euru, tudi oni analizirajo tekme, vidijo, da delamo dobre stvari. Mislim, da nas ne bodo podcenjevali," meni Mlakar.

"Nihče od nas ni stoodstoten, da bo igral"

Šestindvajsetletni Mlakar je za člansko izbrano reprezentanco odigral 15 tekem in dosegel dva gola. V napadu ima hudo konkurenco za mesto v prvi postavi, saj je selektor Matjaž Kek na širši seznam uvrstil kar sedem napadalcev (ob Mlakarju še Žana Vipotnika, Luko Zahovića, Žana Celarja, Benjamina Šeška, Andraža Šporarja in Josipa Iličića). Mlakar je zadnjih sedem kvalifikacijskih tekem začel v prvi postavi, saj se je Kek večinoma odločal za tri napadalce (eden od teh je igral na krilu, večinoma prav Mlakar). Hierarhija je jasna, je pred dnevi dejal Kek, a vseeno priprave pomenijo tudi dokazovanje.

"Nisem dobil občutka, da se že ve, kdo bo igral. Tudi na treningih je veliko rotacij. Nihče od nas ni stoodstoten, da bo igral, da se lahko zdaj sprosti. Mislim, da je to ključ, da se vsi borimo na treningih, da dajemo vse od sebe. Dobro pa je, da smo že nekaj časa skupaj in je večina od nas dala čez veliko treningov in tekem. In lažje je, da se že poznaš," razmišlja Mlakar. "Vsi smo zelo tekmovalni. Na vsaki tekmi želi igrati vsak. To se ne bo spremenilo. Zdrava konkurenca. Vsak hoče biti tisti, ki bo začel tekmo, ki bo igral. Za to bo naredil vse, a vse v nekih zdravih mejah. To nas dela veliko ekipo."

O Iličiću: Z veseljem pomaga in daje nasvete

Josip Iličić pomaga mlajšim reprezentantom. Foto: www.alesfevzer.com Za mesto v ekipi v Nemčiji se bori tudi veteran in povratnik Josip Iličić. A četudi ne bo izbran v ekipo 26, je že s prisotnostjo na treningih tega prvega tedna zelo pomemben za druge. "Vsi vemo, za kakšnega igralca gre ter koliko izkušenj in znanja ima. Je tak, da z veseljem pomaga in daje nasvete. Zdaj je na nas, da to poskušamo čim bolje izkoristiti. Vsi vemo, da lahko z eno potezo spremeni potek igre," o igralcu Maribora razmišlja Mlakar, ki je tudi sam pred odhodom v tujino igral za ponos štajerske metropole.

O sezoni v Pisi: Če ne igram, več treniram

V zaključku klubske sezone za Piso ni igral veliko. Foto: Guliverimage

Po lanski dobri sezoni v splitskem Hajduku v prvi hrvaški ligi, ko je odigral 33 tekem in zabil 11 golov, pravkar končana klubska sezona zanj bi bila najuspešnejša. Za Piso je v italijanski serie B nastopil na 24 tekmah in dal le tri gol. V drugi polovici sezone je bil večkrat na klopi kot na zelenici. "Prva sezona v novem klubu. Začel sem v redu in veliko igral, od zadnje reprezentančne akcije pa nisem skoraj nič, samo tri ali štiri tekme. To težko komentiram, niti se tega nočem spominjati." Tako so mu zadnja dva meseca misli že uhajale k reprezentanci. "Bil pa sem zdrav, treniral in bil v formi. Jaz sem tak, da več treniram, če ne igram. Da čim manj izgubiš, ko ne igraš na tekmah." Prepričan je, da bodo do začetka prvenstva vsi na enaki ravni pripravljenosti in utrujenosti.