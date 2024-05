Prvi pogovori pred začetkom misije Euro 2024 Foto: www.alesfevzer.com "Vesel sem, da smo na evropskem prvenstvu, da je nogomet zopet ena od tem slovenskih športnih uspehov. Pričakovanja so, da se najprej dobro pripravimo in gremo nato v Nemčijo s prepričanjem, da bo imela nekaj besede tudi Slovenija," je prvo druženje s sedmo silo na Brdu pri Kranju, 19 dni pred uvodno tekmo Slovenije na Euru 2024, začel selektor Matjaž Kek. Pred njim je bilo toliko kamer, fotografov in novinarjev, kot jih slovenska nogometna reprezentanca ni bila deležna že leta. "To pomeni, da smo vas na nek način sprovocirali, da ste se pripeljali na Brdo. Začetek je dober, začetek je dober. Meni so kamere izziv, ne pritisk. Meni je druženje z vami vedno nek izziv. Se pravi, da smo nekje, da nekoga zanimamo. Pa bo prišla še predsednica, predsednik, pa mogoče še kdo iz parlamenta. Evo nas, evo nas! Odgovornost je pa velika. Tudi tega ne smemo pozabiti. To vse skupaj pomeni tudi odgovornost. Ne moreš zdaj reči, da bo, kar bo. Ne, ne. To nosi svoje zadovoljstvo, ampak tudi svojo odgovornost." V petek jih bo na Brdu sprejela tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

"Velik vprašaj je poškodba Lovrića"

Po dveh letih in pol se je v reprezentanco vrnil tudi Josip Iličić. Foto: www.alesfevzer.com Selektor je na začetek priprav na Euro 2024 povabil 30 nogometašev. Seznam bo do polnoči sedmega junija moral skrajšati na 26. Širši seznam je zagovarjal tako, da imajo v nekaterih državah nogometaši še klubske obveznosti, Nino Žugelj na Norveškem, David Brekalo v ZDA in Žan Celar v Švici, tako da nanje ne bo mogel računati na prvi od dveh pripravljalnih tekem. Slovenija se bo četrtega merila z Armenijo, osmega pa z Bolgarijo, obakrat v Stožicah.

Jan Oblak in Vid Belec Foto: www.alesfevzer.com Nekaj vprašanj pri izbiri dokončnega kadra predstavljajo lažje poškodbe oziroma okrevanje nekaj fantov po poškodbah. To so Sandi Lovrić, Petar Stojanović in Jaka Bijol. "Velik vprašaj je poškodba Lovrića, ki je individualno že nekaj časa treniral v Vidmu. Naredili smo kontrolno magnetno resonanco, zdravniki bodo to pregledali in nam predstavili. V Stožicah je včeraj sicer del treninga že treniral z ekipo. Težave, ki sicer niso resne, ima Stojanović. Modro bo treba odreagirati pri Bijolovi poškodbi, ki je sanirana, tako da je že igral v stresni končnici serie A, a še čuti nekaj posledic poškodbe. In morali bomo biti zelo, zelo pazljivi."

Širši seznam reprezentance Slovenije za Euro 2024:



Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Igor Vekić (Vejle), Matevž Vidovšek (Olimpija);

Obrambni igralci: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznanj), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Soči), Erik Janža (Gornik Zabrze), Žan Karničnik (Celje), Petar Stojanović (Empoli), Žan Zaletel (Viborg);

Vezisti: Timi Max Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda-Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Tomi Horvat (Sturm), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Miha Zajc (Fenerbahče), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Nino Žugelj (Bodo/Glimt);

Napadalci: Žan Celar (Lugano), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (Leipzig), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Bordeaux), Luka Zahović (Pogon Szczecin).

"Čuti se, da prihaja nekaj velikega, nekaj lepega"

V teh trenutkih je treba uživati, saj so si jih prigarali. Foto: www.alesfevzer.com Vročica med navijači in zanimanje novinarjev za fante ne bosta pritisk, obljubljajo. "To vsekakor ni pritisk. Je pa lepo videti, da se čuti, da prihaja nekaj velikega, nekaj lepega za celotno Slovenijo. Na nas pa je, da naredimo vse, da bo to videti najbolje, kot je možno," zatrjuje branilec Erik Janža. V pripravah na tako veliko tekmovanje je enostavno treba uživati, saj so zanj delali vrsto let, poudarja napadalec Jan Mlakar: "Več let smo delali z mislijo na ta cilj. Škoda bi bilo, da zdaj ne bi uživali, ko smo si to izborili. A je treba obenem uživati in se čim bolje pripraviti. Da naredimo čim boljši rezultat." Podobno razmišlja tudi vezist Tomi Horvat: "Taki turnirji z reprezentanco so nekaj fantastičnega. Doslej smo jih spremljali, gledali skoraj vse tekme, še boljše pa bo, da bomo zdaj tam tudi mi in bomo lahko pokazali, kako dobri smo."