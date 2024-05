Nizozemci na EP brez De Roona

Prve treninge Nizozemske sta izpustila tudi člana dortmundske Borussie Donyell Malen in Ian Maatsen, ki ju v soboto čaka finale lige prvakov proti Realu Madridu.

Selektor Ronald Koeman ima na voljo še 29 igralcev s prvotnega seznama, ki ga bo do srede zmanjšal na 26.

Nizozemci, ki so evropski naslov osvojili leta 1988, bodo pred EP igrali še pripravljalni tekmi s Kanado in Islandijo, v Nemčiji pa bodo v skupini igrali proti Franciji, Avstriji in Poljski.