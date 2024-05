"Iličićev" klub premagal neporažene Nemce in dvignil evropsko lovoriko

V finalu evropske lige je niz to sezono neporaženega Bayerja iz Leverkusna končal nekdanji klub Josipa Iličića. Atalanta je svojo prvo lovoriko osvojila z zmago 3:0. Že v 12. minuti je za vodstvo z 1:0 zabil nigerijski napadalec Ademola Lookman. Isti nogometaš je 14 minut pozneje podvojil prednost. Nemški klub je to sezono številne tekme dobil po preobratu, tokrat se ta ni zgodil, Lookman je v drugem polčasu svojim tretjim zadetkom samo še potrdil veliko zmago nogometašev iz italijanskega Bergama.

Liga Europa, finale:

Sreda, 22. maj:

Lookman že v prvem polčasu zapečatil usodo Bayerja

V 26. minuti je Lookman neubranljivo streljal z roba kazenskega prostora. Foto: Reuters Izvrstna obramba in dva gola Ademole Lookmana. Prvi polčas je kljub terenski posesti Bayerja pripadel Atalanti. Pred to tekmo to sezono neporaženi Nemci (v vseh tekmovanjih) niso imeli rešitve za čvrsto obrambo italijanskega kolektiva. Edini nevarnejši strel, oziroma bi moral biti nevaren, je imel Alejandro Grimaldo v 35. minuti, a je streljal tako slabo, da je Juan Musso žogo brez težav ujel. Je pa takrat Atalanta že vodila z 2:0. V 12. minuti je v kazenskem prostoru s podajo Ademolo Lookmana našel Davide Zappacosta. Vratar Matej Kovar je bil ob strelu nigerijskega reprezentanta nemočen. To žogo je poslal na levo stran gola, 14 minut pozneje pa je po odbitku z roba kazenskega prostora neubranljivo streljal v desno spodnji kot. Žoga je bila za Kovarja nedosegljiva.

Tekma se je zdela odločena. Trener Gian Piero Gasperini je pripravil izvrstno taktiko za finalno tekmo, varovanci Xabija Alonsa pa so očitno klonili pod bremenom visokih pričakovanj. Pa vendarle: Bayer v tej sezoni slovi po nepopustljivosti do zadnje sekunde. Ogromno zadetkov je dosegal v sodnikovem podaljšku, ko se je reševal in ohranjal niz nepremagljivosti. Nekajkrat je pošteno visel tudi v Evropi, na primer proti Qarabagu in Romi.

Lookmana bodo soigralci še dolgo objemali. Dosegel je hat-trick. Foto: Reuters A to se tokrat ni zgodilo, Nemci tudi v drugem polčasu niso prebili italijanske obrambe. Lookman pa je v 75. minuti s samostojnim prodorom prišel do hat-tricka. Žogo je udaril pod prečko. Ob izidu 3:0 je bila zmaga italijanska. V sodnikovem dodatku je sicer bilo še nekaj drama, ko so Nemci želeli 11-metrovko, ko je v kazenskem prostoru padel Adam Hlozek, a sodnik Istvan Kovacs, ki je sicer dobro opravil svoje delo, tudi po ogledu s sistemom VAR ni pokazal na belo piko. Hlozek je imel minuto zatem strel z velike razdalje, a to je bil le eden redkih obupanih poskusov Bayerja, ki je tako na eni pomembnejših tekem sezone prvič izgubil.

To je sploh prva velika lovorika za klub iz Bergama. Foto: Reuters

Za nagrado tudi več mest v ligi prvakov

Finale je gostil Dublin. Foto: Reuters Italijansko-nemški finale evropske lige je simboliziral obračun predstavnikov iz lig, ki sta bili v zadnjem obdobju v senci angleškega in španskega prvenstva, a sta zaradi večje uspešnosti (Nemci so prek Borussie Dortmund še v igri za ligo prvakov, Italijani pa prek Fiorentine lovijo konferenčno ligo) prejeli imenitno nagrado. V prihodnji sezoni lahko nastopata v ligi prvakov s kar petimi člani. Pri Nemcih zadeva še ni povsem sklenjena, saj lahko rumeno-črni z zmago nad Realom v finalu lige prvakov med evropsko elito popeljejo celo šestouvrščeni Eintracht!

Bayer je lovil svojo drugo evropsko lovoriko, pred tem je leta 1988 osvojil pokal Uefa, ko je v finalu po izvajanju enajstmetrovk ugnal Espanyol, Atalanta je nastopila v svojem krstnem evropskem finalu. Do tega finala je osvojila eno samcato lovoriko: leta 1963 italijanski pokal. Bayer pa je v evropskem finalu nazadnje nastopil leta 2002, ko je na Škotskem izgubil v finalu lige prvakov proti madridskemu Realu (1:2). Takrat je galaktik Zinedine Zidane dosegel enega najbolj atraktivnih zadetkov v zgodovini evropskih finalov. Spomin na njegov atraktiven volej je za navijače Bayerja še zdaj prava nočna mora. To je bilo leto, v katerem je bil Bayer kar trikrat drugi: v bundesligi, nemškem pokalu in ligi prvakov.

Za Atalanto je navijal tudi Josip Iličić, ki je v dresu kluba iz Bergama pustil ogromen pečat. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko