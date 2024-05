Po ligi prvakov sta znana še finalista lige Europa. To sta Atalanta, ki je na povratni tekmi s 3:0 odpravila Marseille, in Bayer Leverkusen, ki je rekorden niz neporaženosti podaljšal na 49 tekem. Nemškemu prvaku doma ni kazalo dobro, Roma je v 66. minuti povedla z 2:0, a so gostitelji, ki so branili prednost dveh golov s prve tekme, priredili preobrat in v 97. minuti z golom Josipa Stanišića postavili končnih 2:2. Finale bo 22. maja v Dublinu.

Liga Europa, polfinale (povratni tekmi):

Četrtek, 9. maj:

Varovanci Xabija Alonsa, ki so si že zagotovili naslov nemškega prvaka, so bili pred večernim srečanjem še brez poraza v vseh tekmovanjih. Kazalo je že, da bo njihovega neverjetnega niza neporaženosti danes konec, a so globoko v sodnikovem dodatku zadeli za končnih 2:2.

Bayer se je na svojem terenu v 43. minuti znašel v zaostanku, Leandro Paredes je uspešno izkoristil 11-metrovko in povedel Romo v vodstvo. V 66. minuti je sodnik Danny Makkelie pokazal na novo najstrožjo kazen za Romo, znova jo je izvajal Paredes in zvišal na 2:0. Ko se je v 82. minuti Gianluca Mancini podpisal pod avtogol, je imel vstopnico za finale znova v rokah nemški prvak, ki pa mu je grozil prvi poraz po 48 tekmah. V 97. minuti ga je preprečil Hrvat Josip Stanišić, ki je zadel za 2:2. Bayer je napredoval s skupnim rezultatom 4:2.

Atalanta se veseli finala. Foto: Guliverimage

Atalanta in Marseille sta se na prvi tekmi razšla z remijem 1:1, povratno pa so bolje začeli gostitelji, ki jih je v 30. minuti v vodstvo popeljal Ademola Lookman, potem ko je sprožil z roba kazenskega prostora in z nekaj sreče ugnal tekmečevega vratarja.

Tudi začetek drugega polčasa se je odvil po domačih željah, Matteo Ruggeri je v 52. minuti zvišal na 2:0 in svoje moštvo še približal finalu. Končnih 3:0 in zanesljivo napredovanje v finale je v sodnikovem dodatku potrdil El Bilal Toure.

