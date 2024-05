Lahko Roma konča neverjeten niz nemških prvakov?

V ligi Europa se bosta tako kot lani za mesto v finalu merila Roma in Bayer. Lani je v finale napredovala italijanska ekipa, ki jo zdaj vodi Daniele De Rossi. Nemški pa zelo uspešno dirigira Xabi Alonso. "Zgodovina se je ponovila. Zelo bo zanimivo," je za Evropsko nogometno zvezo dejal Alonso, ki je s svojimi varovanci neporažen na 46 zaporednih tekmah. Roma je do polfinala ugnala Feyenoord, Brighton in Milan, Bayer pa Qarabag in West Ham. V Rimu bo vlogo četrtega sodnika opravljal Rade Obrenović.

Atalanta je na poti do polfinala izločila tudi Liverpool. Foto: Guliverimage

Marseille ima za sabo težko sezono, ki jo še otežujejo poškodbe, nad čemer je tarnal tudi strateg Jean-Louis Gasset, ki se je moral obrniti na mladce. A kot pravijo, vanje zaupajo tudi njihov udarni član in z desetimi goli najboljši strelec tekmovanja Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille je sicer trikrat igral v finalu tekmovanja (1998/99, 2003/04, 2017/18) in vsakokrat izgubil.

Tokrat je do polfinala v izločilnih bojih premagal Šahtar Doneck, Villarreal in Benfico, na drugi strani je Atalanta odpravila Sporting in prvega favorita Liverpool.

Povratni tekmi bosta 9. maja, finale pa bo 22. maja v Dublinu.

Liga Europa, polfinale (prvi tekmi):

Četrtek, 2. maj: