Boj za finale se začenja v Firencah in Birminghamu

V konferenčni ligi pa bo v Firencah obračun med Fiorentino in Bruggeem. Italijani so na poti do polfinala ugnali Maccabi Haifo in Viktorio Plzen, Belgijci pa Molde in Paok. Ti dve ekipi bosta povratni obračun igrali 8. maja.

Aston Villa si bo skušala čim bolje izhodišče za povratno tekmo, ta bo 9. maja, priigrati proti Olympiakosu. Do polfinala je izločila Ajax in Lille, Grki pa so bili boljši od Ferencvarosa, Maccabija Tel Aviva in Fenerbahčeja.

Finale bo 29. maja v Atenah.

Konferenčna liga, polfinale (prvi tekmi):

Četrtek, 2. maj: