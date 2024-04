Boleč večer za Zajčev Fenerbahče

Poleg lige Europa so v četrtek postali znani tudi polfinalisti konferenčne lige, kjer je kot edini slovenski predstavnik sodeloval Miha Zajc s Fenerbahčejem, a po 11-metrovkah ostal brez napredovanja. Napeta tekma v Firencah se je končala po podaljšku z zmago Fiorentine, v Lillu so odločale enajstmetrovke, po katerih so se napredovanja veselili nogometaši Aston Ville. Napredoval je tudi Club Brugge.

Vroče je bilo v Istanbulu, kjer je Fenerbahče odlično začel povratno srečanje proti Olympiacosu iz Pireja, ki je prvo tekmo dobil s 3:2. V 11. minuti je domače v vodstvo popeljal Irfan Can Kahveci, a bil na koncu edini strelec do izteka 90. minut in dodatka. Sledila sta 15-minutna podaljška, v katerih gola ni bilo, tako da so odločale 11-metrovke, ki so osrečile grško moštvo. Miha Zajc je ob porazu igral od 86. minute.

Zanimivo je bilo v Firencah, saj sta se v Plznu prejšnji teden domača Viktoria in Fiorentina razšli brez doseženih zadetkov. Tudi povratna tekma je bila napeta in izenačena, odločitev o zmagovalcu je padla šele v podaljšku. V polfinale je napredovala Fiorentina.

Aston Villa je branila prednost zadetka s prve tekme z Lillom (2:1), pa se napredovanja naposled veselila šele po streljanju enajstmetrovk v Franciji.

Tudi Club Brugge je pri solunskem Paoku branil minimalno prednost s prve tekme, pa zmagal z 2:0 in se brez prejetega zadetka uvrstil v polfinale.

Polfinalni tekmi bosta na sporedu 2. in 9. maja, finale pa 29.

