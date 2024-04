Brez čudeža v Bergamu, evropski rekord Bayerja, Marseille napredoval po 11-metrovkah

Po razburljivem dogajanju v ligi prvakov so znani še polfinalisti v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju ligi Europa. Nogometaši Liverpoola so na gostovanju v Bergamu potrebovali pravi čudež, saj jih je Atalanta že na Anfieldu nadigrala s 3:0, danes pa so rdeči zmagali le z 1:0 in se poslovili od tekmovanja. Roma je izločila Milan, Bayer Leverkusen, ki je postavil evropski rekord v številu tekem brez poraza, je končal evropsko sezono West Hama, Marseille pa je po izvajanju 11-metrovk izločil Benfico.

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 18. april:

Liverpool je v Bergamu potreboval čudež, že po sedmih minutah tekme z Atalanto pa je kazalo, da je ta povsem mogoč. V šesti minuti tekme je namreč Marreo Ruggeri v kazenskem prostoru Atalante igral z roko, glavni sodnik srečanja Francois Letexier pa je pokazal na belo točko. Odločitve tudi po ogledu videa ni spremenil. Odgovornost pri Liverpoolu je prevzel Egipčan Mohamed Salah in premagal Juana Muso za vodstvo rdečih z 1:0. Rdeči so nato napadali, domačini pa so se vse bolj suvereno branili in tudi sami nekajkrat zapretili gostujočemu vratarju Allisonu, a ostalo je pri 0:1 in napredovanju Bergamčanov.

Roma je na prvi tekmi v Milanu zmagala z 1:0 in na povratni tekmi pred domačimi gledalci ubranila prednost s prve tekme. Varovanci Daniela Del Rossija so od 22. minute vodili z 2:0, v 31. minuti ostali le z desetimi možmi, saj je bil izključen Zeki Celik, na koncu pa goste premagali z 2:1 in zanesljivo napredovali v polfinale.

Novi nemški prvak Bayer Leverkusen je na gostovanje k West Hamu prišel s popotnico prednosti dveh zadetkov in po remiju napredoval med zadnje štiri. To je bila že 44. tekma v sezoni, po kateri ekipa iz Leverkusna ni bila poražena, kar je evropski rekord.

Še najbolj vroče je bilo v Marseillu, kjer so domači nadoknadili zaostanek (1:2) s prve tekme proti Benfici. Kamerunec Faris Moumbagna je v 79. minuti zadel za vodstvo in poskrbel za podaljška, v katerih gola ni bilo, tako da so o napredovanju odločale 11-metrovke, po katerih so se veselili domači.

Finale bo 22. maja v Dublinu.

Liga Europa, četrtfinale (prve tekme):

Četrtek, 11. april: