Klopp jezen, zaskrbljen, navijači na Anfieldu osupli

V boju za naslov najboljšega v evropski ligi vztraja še osem klubov. Največ predstavnikov ima Italija (tri), ki bo imela v polfinalu zagotovo vsaj enega udeleženca. To bo zmagovalec obračuna med Milanom in Romo. Z golom Gianluce Mancinija je prvo tekmo dobil rimski klub. Atalanta ima najbolj neugodnega tekmeca, to je prvi favorit Liverpool. A favoriti ne zmagujejo vedno in to se je zgodilo tudi tokrat. Italijanska ekipa je šokirala Anfield in zmagala s 3:0. Tudi West Ham pa ni postal prvi, ki bi to sezono premagal Bayer Leverkusen. Nemški klub je z slavil z dvema goloma v zaključku tekme.

Liga Europa, četrtfinale (prve tekme):

Četrtek, 11. april:

Josip Iličić je leta 2020 na gostovanju zatresel mrežo Liverpoola. Foto: Guliverimage V igri za naslov v evropski ligi ni več slovenskega legionarja, se pa navijači Atalante še vedno z veseljem in ponosom spominjajo Josipa Iličića. Šestintridesetletni Kranjčan, ki v spomladanskem delu blesti v dresu Maribora, je zablestel, ko je Atalanta nazadnje gostovala na Anfieldu. Leta 2020 je premagala angleškega velikana z 2:0, med strelce pa se je vpisal tudi Iličić. Takrat se je igrala liga prvakov, tribune so bile zaradi pandemije koronavirusa prazne, zdaj, ko se odloča o polfinalistu evropske lige, pa so bile nabito polne.

V Liverpoolu dihajo za klub. Foto: Reuters Navijaška pesem na tribunah kultnega stadiona Anfield se je slišala "do Ljubljane" in domači Liverpool je od prve minute tekme krenil po zadetek za vodstvo. A Alexis Mac Allister in Darwin Nuñez v peti oziroma 15. minuti nista bila dovolj natančna. Nato je še Harvey Elliott iz prostega strela zadel okvir vrat. Nato pa v 38. minuti šok za redse: izvrstna podaja Davideja Zappacoste v kazenski prostor in neubranljiv strel Gianluce Scamacce. In na glavni odmor je Atalanta odšla s prednostjo 1:0.

Jürgen Klopp je bil iz minute v minuto bolj zaskrbljen. Foto: Reuters Liverpool je imel pobudo tudi v drugem polčasu, a je bil z žogo premalo iznajdljiv, premalo učinkovit. Mohamed Salah je v 56. minuti dobil odbitek tik pred vrati, a je njegov strel odbil Juan Musso. In kmalu je prišla kazen: v 61. minuti je Scamacca zadel še drugič. Tokrat ga je v kazenskem prostoru s podajo našel Charles De Ketelaere. Štiri minute pozneje bi lahko Atalanta povedla celo s 3:0, ko je nemogoče zgrešil Teun Koopmeiners. Navijači Liverpoola so postali vse bolj nestrpni, s tribun so se slišali tudi prvi žvižgi.

In še ko so domači zabili, gol ni veljal. Salah je zatresel mrežo v 79. minuti, a je stranski sodnik dvignil zastavico za prepovedan položaj. Glavni sodnik Halil Umut Meler je počakal na pregled s sistemom VAR in gola res ni priznal. Scamacca je imel v 82. minuti priložnost za hat-trick, a je streljal visoko prek prečke. A če ni še enkrat zadel, je pa dve minuti pozneje podal za zadetek za vodstvo s 3:0. Strelec gola pa Mario Pašalić.

Mario Pašalić je zabil zadnji žebelj v Liverpoolovo krsto. Za 3:0. Redsi bodo na povratni tekmi težko vstali od mrtvih. Foto: Reuters

Lahko sploh kdo premaga Bayer Leverkusen?

Bayer LEverkusen ostaja nepremagan. Foto: Reuters Največja senzacija leta prihaja iz Nemčije. Bayer Leverkusen v tej sezoni ni izgubil niti enega srečanja. Na 41 tekmah tako na nemških kot tudi tujih zelenicah je ostal neporažen. Lekarnarji lahko pod vodstvom Xabija Alonsa osvojijo dvojno nemško krono. Odlično jim gre tudi v Evropi, kjer jih je namučil krvnik Olimpije Qarabag, ki je na obeh tekmah osmine finala vodil z 2:0, a vselej ostal praznih rok. Bayer tako ni izgubil že na 42 tekmah zapored, kar je absolutni rekord med nemškimi klubi. In zdaj še na 43. West Ham se je na prvi četrtfinalni tekmi sicer dobro upiral, na koncu pa dobil dva gola. Za zmago Bayerja sta v 81. minuti oziroma sodnikovem dodatku zadela Jonas Hofmann in Victor Boniface.

Angel Di Maria je zabil drugi gol Benfice. Foto: Reuters Poseben motiv ima tudi Benfica, ki se že vrsto desetletij sooča z neverjetnim prekletstvom, urokom nekdanjega trenerja Bele Gutmanna. Lizbonski orli evropske lovorike niso osvojili že vse od leta 1962. In naj je ne bi še vse do leta 2062 … Nekdanji klub Jana Oblaka in Zlatka Zahovića ima v četrtfinalu opravka z Marseillem, edinim francoskim klubom, ki je osvojil ligo prvakov in ima v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja, 34-letnega Pierra-Emericka Aubameyanga. Ta je zadel tudi na tej tekmi, a z golom v 67. minuti le omilil poraz. Benfica je slavila z 2:1. Drugi gol na tekmi je dal nekdanji zvezdnik Reala Madrida, Angel di Maria.

Finale bo 22. maja v Dublinu na Irskem.

