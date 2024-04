Pri Barceloni si manejo roke. Ne le, da jim gre v zadnjem obdobju odlično in se po veliki zmagi v Parizu (3:2) spogledujejo s prebojem v polfinale lige prvakov, ampak svetu prinašajo tudi potrditev spoznanja, kako se nogometaši ne ločijo na stare in mlade, ampak le dobre in slabe. Že od nekdaj veliko skrbi posvečajo mladim. Na Parku princev sta tako od prve minute zaigrala 16-letni Lamine Yamal in 17-letni Pau Cubarsi, kar je podvig, kakršnega Evropa na tako pomembni tekmi, kot je četrtfinale lige prvakov, ne pomni!

Katalonski velikan se po stresnem obdobju, v katerem mu je po čustvenem odhodu Lionela Messija največ preglavic povzročalo pomanjkanje financ, postavlja na noge. Na španskem prvenstvu zaostaja le za madridskim Realom, v ligi prvakov pa še vztraja v boju evropski naslov, česar njegovi navijači v zadnjih sezonah, ko se je moral srečevati celo z izzivi v ligi Europa, niso bili vajeni. Po zmagi na prvi četrtfinalni tekmi v Parizu (3:2), ko so jo zagodli bogatemu francoskemu prvaku PSG, si je Barcelona na široko odprla vrata do preboja v polfinale. Do uvrstitve med štiri najboljše ekipe v Evropi!

Xavi čuti neverjeten ponos

Xavi lahko v zadnji sezoni, ko vodi Barcelono, popelje Blaugrano med štiri najboljše v Evropi. Foto: Reuters Zadovoljstvo Barcelone je še toliko večje, ker je na poti do omenjenega uspeha dala velik poudarek obetavnim igralcem iz lastnega klubskega podmladka. Trener Xavi Hernandez, ki se po koncu sezone poslavlja od vročega stolčka pri Barceloni, že dalj časa namenja veliko priložnosti za nastop nadarjenim najstnikom. To velja tudi za najtežje evropske tekme.

"Po tej zmagi ni še nič odločeno. Za nami je le prvi polčas. A čutim neverjeten ponos. Ponosen sem, da lahko rečem, kako je Barcelona živa. To je zmaga, ki pomeni navijačem nekaj več. Ena izmed stvari, ki me dela najbolj ponosnega, je to, da smo igrali z najstniki," je poudaril Xavi.

Lamine Yamal je bil na tekmi s PSG star 16 let in 272 dni, Pau Cubarsi pa je imel 17 let in 79 dni. Foto: Reuters

Barcelona je tako v sredo pod njegovim vodstvom postavila nov rekord lige prvakov, saj je postala prva ekipa v zgodovini tekmovanja, ki je na četrtfinalni tekmi začela dvoboj z dvema nogometašema, mlajšima od 18 let. Oba prihajata iz znamenite akademije La Masia, ki je v preteklosti poskrbela za razvoj ničkoliko bodočih zvezdnikov Barcelone. Največjo slavo je dosegel Argentinec Lionel Messi, ki je hitro dočakal priložnost v članski ekipi. Podobno velja tudi za najstnika, ki sta se v sredo odlično kosala z zvezdniško zasedbo PSG. To sta 16-letni Lamine Yamal in le nekaj mesecev starejši Pau Cubarsi. Sta tako dobra, da že nekaj časa nastopata za člansko izbrano vrsto Španije.

Zmanjkuje mu že besed

Cubarsi je tako v Parizu "pospravil v žep" Kyliana Mbappeja, mu preprečil, da bi se vpisal med strelce, in si za predstavo prislužil visoke ocene. Zbral je največ podaj v vrstah Barcelone, Yamal pa je z asistenco pomagal Barceloni do uvodnega zadetka Raphinhe.

Kylian Mbappe proti Barceloni ni usmeril niti enega strela v okvir vrat. Foto: Reuters

"Cubarsi je neverjeten. Že zdaj je nogometaš svetovnega kova. To, da lahko 17-letnik odigra tako tekmo, ni normalno. Zmanjkuje mi že besed, s katerimi bi ga lahko pohvalil. Nastopa na zavidljivo visoki ravni, odlično se postavlja na igrišču, dobiva dvoboje. Tekmuje, kot da bi bil veliko starejši," je Xavi navdušen nad 17-letnim branilcem, ki je s pomočjo soigralcev razorožil najboljšega strelca PSG. Z njim je imel 12 neposrednih dvobojev. Dobil jih je kar devet. Mbappe v sredo sploh ni usmeril nobenega strela v okvir vrat, trikrat se je ujel še v zanko nedovoljenega položaja.

Na povratni tekmi, v Barceloni se bo o polfinalistu odločalo prihodnji torek, bo tako še kako pestro. PSG mora, če želi sploh razmišljati vsaj o podaljšku, nujno zatresti mrežo Kataloncev. Pomlajeno zasedbo Barcelone tako čaka nov izziv. A, sodeč po tistem, kar je pokazala v Parizu, bi mu bila lahko kos.