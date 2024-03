Ancelotti na derbiju po 201. zmago, Oblak pod pritiskom

Ne le v Sloveniji, ta petek se je velikonočni krog začel tudi v francoski in španski prvi ligi, kjer pa bodo tekme 30. kroga igrali vse do ponedeljka, ko se bosta pomerila Villarreal in Atletico Madrid z Janom Oblakom. Vodilni Real Madrid v nedeljo igra z Athleticom.

Pred marčevskim reprezentančnim premorom je serijski prvak Real Madrid postavil stvari na svoje mesto. Prednost pred večji del sezone vodilno Girono je povišal na deset točk. Vmes je z osmimi točkami zaostanka še Barcelona. Ob zadnjih dveh zmagah so beli zabili po štiri gole, Carlo Ancelotti pa se je veselil že svoje 200. zmage v vlogi trenerja madridskega velikana. V tem krogu sicer prav Real čaka najtežje delo. Barcelona namreč gosti Las Palmas, Girona pa Betis, medtem ko Madridčane čaka obračun z baskovskim Athleticom, ki je s 16 točkami zaostanka na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Ko sta se ekipi med sabo pomerili na začetku sezone, je Real zmagal z 2:0.

Še pomembnejša tekma v 30. krogu čaka Jana Oblaka in njegov Atletico Madrid, saj so zadnji dve izgubili. Atleti so tako zdrsnili na peto mesto, točko za Athleticom. Nasprotnik za prekinitev negativnega niza ne bo lahek, saj je Villarreal dobil zadnje štiri tekme. Rumena podmornica je edini španski klub, ki je zmagal na zadnjih štirih tekmah (Real in Barcelona sta na eni tekmi remizirala).

Špansko prvenstvo, 30. krog:

Petek, 29. marec:

Sobota, 30. marec:

Nedelja, 31. marec:

Nedelja, 1. aprila:

Lestvica: