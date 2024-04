V Madridu se je zaiskrilo, jezni Simeone obračunal z Nemcem

Na prvem četrtfinalnem dvoboju lige prvakov med Atleticom in Borussio ni bilo vroče le na zelenici, ampak tudi ob njej. V drugem polčasu je tako zavrela kri Diegu Simeoneju. Argentinec, ki slovi kot eden najbolj temperamentnih trenerjev, je jezno pristopil do športnega direktorja gostov Sebastiana Kehla, mu marsikaj pripomnil, obenem pa ga še dvakrat odrinil. Legendarni nogometaš Borussie mu ni ostal dolžan, po tekmi pa o tem ni želel veliko govoriti.

V sredo je v Madridu zmaga ostala doma. Atletico si je tako kot edini gostitelj v prvem dejanju četrtfinala lige prvakov zagotovil prednost (2:1). Sprva je kazalo, da bodo Los Colchoneros še uspešnejši, saj so po prvem polčasu vodili z 2:0, a so nato nogometaši Borussie vrnili udarec. Znižali so na 1:2, zadišalo je celo po izenačenju, a je Jan Oblak na vratih Atletica dvakrat rešil okvir.

😳👊 Getting very passionate on the sideline between Diego Simeone and Dortmund's director Sebastian Kehl! ⚔️

pic.twitter.com/O9ioUCHut8 — Mohammed (@ZAJD011) April 10, 2024

V drugem polčasu, natančneje v 58. minuti, ko so bili gostje boljši tekmeci, se je zaiskrilo tudi ob igrišču. Tam je stal športni direktor Sebastian Kehl in se pritoževal nad sodniško odločitvijo. Po njegovem mnenju bi namreč moral glavni sodnik Marco Guida ustaviti igro, še prej pa dosoditi prekršek Rodriga De Paula (Argentinec je na tekmi dosegel prvi zadetek za Atletico, op. p.) nad kapetanom Borussie Emrejem Canom. Piščalka italijanskega delivca pravice je ostala nema, Atletico pa je, čeprav je bil Can takrat na tleh, nadaljeval igro in krenil v protinapad.

Atletico Madrid je po prvem polčasu vodil z 2:0, nato so Nemci prepolovili zaostanek. Foto: Reuters

To je razburilo nekdanjega nemškega reprezentanta, ki ima v Dortmundu kultni status, saj je rumeno-črne barve branil kar devet let in Borussii pomagal do treh nemških naslovov prvaka. Ko se je 44-letni Kehl tako ob igrišču pritoževal nad sodnikom, se je vanj "zakadil" Diego Simeone. Dolgoletni trener Atletica, ki je v sredo dočakal jubilejno 50. zmago v ligi prvakov, je prišel do Nemca, mu marsikaj pojasnil, vmes pa ga v navalu jeze še dvakrat odrinil. Spor je trajal le nekaj sekund, saj je med Argentinca in Nemca stopil Simeonejev pomočnik Nelson Vivas in prepričal rojaka, da se raje posveti dogajanju na igrišču.

Ballack: Kehl se je čutil poklicanega, da to stori

Edin Terzić se je po tekmi zahvalil navijačem za glasno podporo v Madridu. Foto: Reuters "Simeone ve, zakaj se je to zgodilo. To se je zgodilo zaradi dogodka na igrišču. Čustva so se kopičila, treba je bilo pokazati naše stališče. A raje se pogovarjajmo o tistem, kar je bilo na igrišču. V drugem polčasu smo bili zelo dobri," je dejal Kehl.

"To je del tekme," je za DAZN po srečanju dejal trener Borussie Edin Terzić in dodal: "Saj veste, da za tekmo na potrebujete le 11 igralcev na igrišču, ampak tudi tiste na klopi. Vse trenerje in druge. To, da se lahko zakuha ob igrišču, kjer so trenerji, me sploh ne preseneča. To ni nič novega."

Strokovni komentator televizijske postaje DAZN, legendarni nemški nogometaš Michael Ballack, je podprl Kehla. "Vsi vemo, kakšno je obnašanje Atletica, vključno z njegovim trenerjem. Tega ne moreš večno trpeti. Vemo, kako pogosto je Simeone ob liniji avta. Če sodnik ne posreduje, ga je treba na to opomniti. Kehl se je čutil poklicanega, da bo to storil," je podal razlago nekdanji zvezdnik nemškega in svetovnega nogometa.

Becker: Pokaži moč, ko jo moraš

Oglasil se je celo Boris Becker. Legendarni Nemec, ki je pustil ogromen pečat v svetu tenisa, je na družbenem omrežju X zapisal: "Čudovit prizor. Pokaži moč, ko jo moraš. Še več tega na povratni tekmi!," je Kehla za to, da je ostal miren, ko se mu je približal jezni Simeone, in se mu zoperstavil, pohvalil Becker.

Übrigens wunderbare Szene von @sebastiankehl an der Seitenlinie mit Simeone …Stärke zeigen wenn angemessen! Mehr davon beim Rückspiel!!! @BVB — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 10, 2024

Simeone je s svojimi znanimi motivacijskimi vložki, v katerih se hitro prepozna njegova ogromna strast, med tekmo na polnem Metropolitanu domače navijače večkrat dvignil na noge. Atleticu je v prvem polčasu uspevalo marsikaj, vodil je z 2:0 in bil izrazito boljši. "Moramo biti pošteni in priznati, da nas je Atletico v prvem polčasu nadigral. V drugem delu je bilo bolje. Nekateri igralci so bili morda v prvem polčasu malce preveč nervozni," je po tekmi pojasnil kapetan Borussie Emre Can.

Stratega Diego Simeone in Edin Terzić se bosta znova srečala v torek, ko se bo o polfinalistu lige prvakov odločalo v Porurju. Foto: Reuters

Povratni dvoboj bo prihodnji torek na Signal Iduna Parku v Dortmundu.