Klubski velikani so v četrtfinale lige prvakov vstopili spektakularno. Rekorder tekmovanja Real Madrid je na torkovi poslastici večera remiziral z branilcem naslova Manchester Cityjem (3:3). Začelo se je z ekspresnim vodstvom gostov, nato je sledil festival preobratov in atraktivnih zadetkov. Brez zmagovalca sta se razšla tudi Arsenal in Bayern (2:2). V Londonu je bilo napeto do zadnje sekunde.

Liga prvakov, četrtfinale (prvi tekmi):

Torek, 9. april:

Obračun v Madridu, ki je potekal na zelenici prenovljenega stadiona Santiago Bernabeu pod zaprto streho, se je začel z ekspresnim zadetkom gostov. Manchester City je prišel do vodstva že v 2. minuti, mrežo belih baletnikov pa je z nepredvidljivim izvajanjem prostega strela, ko je presenetil vratarja Andrija Lunina, zatresel Bernardo Silva.

Veselje nogometašev Manchester Cityja po ekspresnem zadetku Bernarda Silve pred navijači španskega velikana. Real in City se merita drug proti drugemu že tretjo sezono zapored v izločilnih bojih lige prvakov. Če sta se v preteklih dveh letih moštvi srečali v polfinalu, pa je letos usoda hotela, da se bosta evropska velikana pomerila že v četrtfinalu. Los Blancos so zmagali v polfinalu v svoji zmagoviti kampanji 2021/22, Manchester City pa je bil boljši na poti do svoje prve evropske slave v pretekli sezoni. Foto: Reuters

Portugalski zvezdnik Cityja, ki je prejšnji mesec izpustil prijateljsko srečanje s Slovenijo v Stožicah, je tako poskrbel za hladno prho polnih tribun v Madridu. Francoz Aurélien Tchouaméni, ki je igral v obrambni vrsti, je pred tem prejel rumeni karton po zgolj 38 sekundah! Ni veliko manjkalo, pa bi Angleži kmalu po vodstvu prek Erlinga Haalanda še podvojili prednost, a so se gostitelji po zaslugi posredovanja ukrajinskega vratarja le rešili. Nato pa je v 12. minuti sledilo izenačenje.

Eduardo Camavinga je s pomočjo Rubena Diasa izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Izkušeni strateg Carlo Ancelotti, ki je bil taktično bitko z mlajšim stanovskim kolegom Josepom Guardiolo, si je lahko oddahnil. Prvič na tekmi. Mladi Francoz Eduardo Camavinga je streljal proti vratom, nato pa ga je poljubila sreča, saj se je žoga odbila od Rubena Diasa, še enega portugalskega reprezentanta, ki je izpustil dvoboj v Ljubljani, in končala v mreži gostov. Real je srečno izenačil na 1:1, Portugalcu so pripisali evrogol.

Rodrygo je poslal žogo mimo Manuela Akanjija in Stefana Ortege in končala v mreži Cityja. Foto: Reuters

Kaj kmalu pa je v Madridu sledil popoln preobrat. Po hitrem protinapadu je po levi strani ušel Rodrygo, nato pa spretno ob Manuelu Akanjiju s posrečenim strelom po tleh premagal Stefana Ortego. Dvoboj v španski prestolnici se je tako začel spektakularno, v 14 minutah so padli kar trije zadetki, nato pa se rezultat do sredine drugega polčasa ni več spreminjal.

Antonio Rüdiger in Erling Haaland sta v Madridu bila hudo bitko:

Španci so bili pozneje konkretnejši, predvsem Rodrygo je še dvakrat nevarno streljal, v uvodu drugega dela tudi Jude Bellingham, a neuspešno, tako kot tudi Vinicius Junior v 56. minuti. A rezultat se ni spreminjal. Vse do fantastičnega strela Phila Fodna, ko je žogo z roba kazenskega prostora neubranljivo poslal v zgornji kot vrat, in v 66. minuti izenačil na 2:2.

Phil Foden je sredi drugega polčasa izenačil na 2:2. Foto: Reuters

Le pet minute pozneje pa so navijači Reala obmolknili. Mladi Hrvat Joško Gvardiol je z mojstrskim strelom - in to z njegovo slabšo, desno nogo - z roba kazenskega prostora premagal Lunina in popeljal City v vodstvo! Nov preobrat v Madridu, po katerem je zadišalo po zmagi gostov, pa je napovedal novo dramatično dogajanje. Spektakla še zdaleč ni bilo konec.

Federico Valverde je dosegel imeniten zadetek po asistenci Viniciusa. Foto: Reuters

Gostitelji so posegli po menjavah, namesto Tonija Kroosa in Rodryga sta v igro vstopila Luka Modrić in Brahim Diaz, v 79. minuti pa je Federico Valverde po spektakularnem zadetku z volejem, podajo je prispeval Vinicius Jr., izenačil na 3:3! To je bil tudi končni rezultat, ki napoveduje pestro in atraktivno dogajanje na povratni tekmi na Otoku.

Na tej tekmi se bosta pomerila tudi dva trenerja z največ zmagami v zgodovini Lige prvakov, Carlo Ancelotti jih ima 113, Pep Guardiola pa zaostaja le štiri zmage. Guardiola je izgubil prvi dve srečanji z Ancelottijevim Madridom kot trener Bayerna iz Münchna, a je od takrat izgubil le eno od zadnjih devetih tekem proti Italijanu v vseh tekmovanjih, vse so bile na čelu Cityja. Foto: Reuters

Real je poskrbel za nov rekord lige prvakov. V polno je zadel na zadnjih 34 domačih tekmah v izločilnih bojih lige prvakov, kar je najdaljši niz katerega koli kluba v zgodovini tekmovanja.

Nagrado za najboljšega igralca tekme je prejel Phil Foden, ki se bo z Anglijo na Euru 2024 pomeril tudi proti Sloveniji:

Zadetkov ni manjkalo tudi na Otoku

Mreži nista dolgo ostali nedotaknjeni tudi na prvi četrtfinalni tekmi v Londonu. Arsenal je v 12. minuti prek Bukaya Sake, enega najboljših angleških nogometašev, povedel z 1:0. Veselje topničarjev ni trajalo dolgo.

Bukayo Saka se je pri zadetku izkazal z imenitnim diagonalnim strelom malce z desne strani kazenskega prostora. Foto: Reuters

Sedem minut pozneje je izenačil Serge Gnabry. Ranjeni Bayern, ki bo v tej sezoni skoraj zagotovo predal štafetno palico prvaka Bayerju iz Leverkusna in prekinil več kot desetletje dolg niz osvajanja nemškega naslova, je tako pokazal zobe na Otoku. Podajo je prispeval Leon Goretzka.

Bayern pa se pri tem ni ustavil, ampak storil še korak naprej in z bele točke, zanesljiv izvajalec najstrožje kazni je bil Harry Kane, ki pozna odlično stadion Emirates, povedel z 2:1. Angleški napadalec je tako postal prvi strelec lige prvakov v tej sezoni (7 zadetkov). Enajstmetrovko je sicer zakrivil William Saliba, ki je spotaknil prodirajočega Leroya Saneja. Ta je pozneje še enkrat sam stekel proti vratarju domačih Davidu Rayi, a preveč okleval s strelom.

Bayern je v 19. minuti utišal navijače Arsenala in izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Topničarji so v drugem polčasu le izenačili rezultat. V 76. minuti je Manuela Neuerja premagal Belgijec Leandro Trossard, ki je v igro vstopil devet minut pred tem, nato pa spravil na noge Emirates. Na vrhu kazenskega prostora ga je zaposlil Gabriel Jesus.

A ni manjkalo veliko, pa bi se znova smejalo gostom. Francoz Kingsley Coman je v 90. minuti že premagal domačega vratarja, a je njegov strel na srečo Londončanov zadel vratnico. Tako je ostalo pri 2:2. V izdihljajih sodnikovega podaljška je po padcu Sake v kazenskem prostoru zadišalo po najstrožji kazni, a je glavni sodnik odmahnil z roko. Tako se je poslastica v Londonu razpletla brez zmagovalca.

ISIS zagrozil Uefi s terorističnimi napadi Foto: Reuters Islamska država (ISIS), džihadistična vojaška skupina v Iraku in Siriji, ki je v preteklosti že ustrahovala Evropo s terorističnimi napadi, se je znova javila. Evropski nogometni zvezi (Uefa) je zagrozila z napadi na vseh četrtfinalnih dvobojih lige prvakov. V torek se je igralo v Madridu in Münchnu, v sredo se bo znova v Madridu in Parizu. "UEFA je seznanjena z domnevnimi terorističnimi grožnjami za tekmae lige prvakov, ki se igrajo ta teden, in je v tesnem stiku z oblastmi in varnostnimi organi na prizoriščih srečanj (Madrid, München in Pariz). Vse tekme bodo odigrane in se bodo začele po prvotnem načrtu s pomočjo ustreznih varnostnih ukrepov," so javili iz krovne evropske zveze, katere predsednik je Aleksander Čeferin. V Madridu pred današnjim srečanjem lige prvakov na ulicah ne manjka pripadnikov policije. Foto: Reuters Španski dnevnik La Vanguardia poroča o tem, da je bilo zaradi grožnje Isisa v Madrid napotenih več kot 1.270 varnostnikov. Več kot 2.000 pripadnikom državne policije in civilne garde se bodo v želji po zagotavljanju varnosti igralcev, trenerjev in gledalcev pridružili tudi pripadniki lokalne policije. Glede teh groženj so slovenskim državljanom, ki bodo v času tekem lige prvakov v tujini, na družbenih omrežjih tudi z ministrstva za zunanje zadeve svetovali upoštevanje navodil lokalnih oblasti. "V luči povečanega tveganja terorističnih napadov na športnih dogodkih v nekaterih državah slovenske državljane, ki v času četrtfinala lige prvakov potujejo v Španijo, Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo, opozarjamo, naj so posebej pozorni na varnost in naj sledijo navodilom lokalnih oblasti," so zapisali na ministrstvu.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 7 – Harry Kane (Bayern),

6 – Erling Haaland (Man City), Kylian Mbappe (PSG)

5 – Julian Alvarez (Man City), Phil Foden (Man City), Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Oblak v ogenj v sredo

V sredo prav tako ob 21. uri bosta še preostala prva četrtfinalna obračuna. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak bo z madridskim Atleticom, trikratnim finalistom, igral proti prvaku iz leta 1997 Borussii Dortmund, Paris Saint-Germain pa proti petkratnemu zmagovalcu Barceloni.

Povratne tekme bodo 16. in 17. aprila. Zmagovalec obračuna med Atleticom in Borussio se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med PSG in Barcelono, boljši izmed Arsenala in Bayerna pa z boljšim izmed Real Madrida in Manchester Cityja. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):

Torek, 9. april:

Sreda, 10. april: