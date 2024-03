Bavarski stroj spet melje, Mbappe dokončal delo

Prva četrtfinalista nogometne lige prvakov sta PSG in Bayern München. Brez presenečenja torej. PSG je branil prednost dveh zadetkov s prve tekme, že v prvem polčasu povratne pa je Realu Sociedadu Kylian Mbappe zabil prvič, v drugem še enkrat. Tekmo so Parižani dobili z 2:1. Bayern München, ki je v zanj neznačilni rezultatski krizi, je proti Laziu lovil zaostanek z 0:1 in že ob koncu prvega dela igre z dvema goloma z glavo pripravil preobrat. Peti gol v letošnji ligi prvakov je zabil Harry Kane, za 2:0 pa Thomas Müller. Za izid tekme 3:0 je Kane v drugem polčasu zabil še drugič. Na Allianz Areni so tekmo sodili slovenski sodniki, na čelu s Slavkom Vinčičem.

Liga prvakov, osmina finala (povratni tekmi):

Torek, 5. marec:

Bayern je moral nadoknaditi gol zaostanka. Foto: Reuters Bayern München je jeseni blestel v skupinskem delu in dokazoval, zakaj spada med največje kandidate za osvojitev pokala, v spomladanskem delu pa je njegova forma padla. Zaostanek za še vedno neporaženim Bayerjem v nemškem prvenstvu znaša deset točk, za dodatno slabo voljo pa je poskrbel še poraz na prvi tekmi osmine finala v Rimu (0:1). Stolček Thomasa Tuchla se je nevarno tresel, nato pa je vodstvo kluba pojasnilo, da se bo z nemškim strokovnjakom, ki je leta 2022 do evropskega naslova popeljal Chelsea, razšlo po koncu sezone.

Harry Kane je zabil svoj 32. gol za Bayern München, ki je bil njegov peti v letošnji ligi prvakov.. Foto: Reuters Nov neuspeh, izpad iz Evrope, bi lahko za Bayern pomenil katastrofo, saj bi sezono tako končali brez lovorike. Na začetku je namreč Bayern ostal brez superpokala proti Šeškovemu in Kamplovemu Leipzigu, v pokalu pa je razočaral navijače v Saarbrücknu. Kot da bi se Bayern navzel smole najboljšega strelca Harryja Kana (na prvih 32 tekmah je dosegel 31 golov), ki nekoč pri Tottenhamu, čeprav je zadeval kot za stavo, ni osvojil niti ene lovorike. Podobno velja tudi za angleško izbrano vrsto. Tako se med navijači vedno bolj omenja zgodba o nenavadnem prekletstvu angleškega napadalca, ki blesti v napadu in polni mreže, a v karieri ni osvojil še niti ene lovorike.

Prve dobre pol ure na münchenski Allianz Areni je bil dvoboj še izenačen, prvo lepo priložnost za Bayern je imel Jamal Musiala v 14. minuti, za Lazio pa po podaji Mattie Zaccagnija v 37. še lepšo Ciro Immobile. Z glavo je le za malo streljal mimo desne vratnice. Nato pa so silovito na rimski gol krenili domači nogometaši in pritisk je obrodil sadove. Dve dolgi timski akciji in dva uspešna zaključka z glavo - v 39. minuti je zadel Kane, v sodnikovem dodatku še Thomas Müller. Vmes je imel stoodstotno priložnost še Musiala. Na glavni odmor je tako Bayern odšel mirno, s prednostjo 2:1 v seštevku obeh tekem. Glavni sodnik na tekmi Slavko Vinčić ni imel veliko dela, pokazal ni niti enega kartona.

Harry Kane za 3:0. Dvoboj odločen! Foto: Reuters Pol ure pred koncem tekme je bilo razmerje v strelih proti golu 17:3. Lazio je šel nato na vse ali nič, v 61. minuti je trener opravil trojno menjavo. A Rimljani še naprej niso mogli niti do žoge. In kaj je sledilo? Še en zadetek britanskega napadalca Bayerna. Streljal je Leroy Sane, vratar Ivan Provedel žogo odbil, a le na nogo Kanu, ki je povišal izid na 3:0. Pritisk domačih pa še kar ni pojenjal, v 71. minuti je najprej Müller zadel vratnico, nekaj sekund pozneje je imel dober strel še Sane. Pa s toliko samozavesti so nogometaši Lazia pripotovali na Bavarsko. O premoči Bayerna priča tudi končna statistika: 63-odstotna posest žoge, streli znotraj okvira gola 7:0, proti golu pa 22:4.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 6 – Kylian Mbappe (PSG)

5 – Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico), Harry Kane (Bayern)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Kylian Mbappe (PSG), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Mbappe dokončal delo

Kylian Mbappe je zadel že v 15. minuti in PSG je bil hitro na pragu četrtfinala. Prvo tekmo je dobil z 2:0. Foto: Reuters

Kylian Mbappe za 2:0. Konec dvoboja! Foto: Reuters Real Sociedad je skušal v San Sebastianu izločiti najboljši in najbogatejši francoski klub PSG. Parižani so bili veliki favoriti in so to tudi upravičili. V zadnji sezoni, v kateri nosi njihov dres Kylian Mbappe, želijo uresničiti cilj, ki so si ga zastavili katarski mogotci, ko so prevzeli klub. PSG želijo spraviti na evropski vrh, a se jim je največja lovorika v klubskem nogometu še vedno izmuznila. To sezono so za zdaj na dobri poti. Na prvi tekmi so na Parku princev premagali Real Sociedad z 2:0, na povratni pa je Mbappe zadel že v 15. minuti in ob skupni prednosti s 3:0 je francoski klub že naredil večji del posla. V prvem polčasu je bil res boljši nasprotnik, imeli so še dve lepi priložnosti, Bradley Barcola že v 10. minuti, Mbappe še eno v 29. V sodnikovem dodatku je Takefusa Kubo poskusil s strelom z velike razdalje, a je žoga le za la zletela mimo leve vratnice pariškega gola.

Začetek drugega polčasa je bil enak prvemu, le da je Mbappe zadel še pet minut prej. Njegov šesti gol v letošnji ligi prvakov, s katerim je skočil na prvo mesto lestvice strelcev. PSG je vodil z 2:0, s 4:0 v skupnem seštevku. So pa Baski v izdihljajih tekme prišli vsaj to častnega gola za slovo od tekmovanja, za izid tekme 1:2 je zadel Mikel Merino.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 5. marec:

Sreda, 6. marec:

Torek, 12. marec:

Sreda, 13. marec:

Lestvice po skupinskem delu: