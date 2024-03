Dragulj slovenskega nogometa v sedmih nebesih: O tem sem sanjal kot otrok

Pred Benjaminom Šeškom so nepozabni dnevi. Z Leipzigom bo gostoval na stadionu, ki ga je vzljubil že kot otrok in komaj čakal na trenutek, ko bo lahko na njem zaigral. Želja se mu bo uresničila v sredo, ko bodo njegov nastop na kultnem objektu Santiago Bernabeu prek zaslonov spremljali milijoni nogometnih ljubiteljev po vsem svetu.

Mladi slovenski nogometni as Benjamin Šeško jo bo skušal v sredo zagosti madridskemu Realu, velikemu favoritu in rekorderju tekmovanja. Z Realom ga veže nekaj posebnega. V njegovih očeh izžareva tako veličino, da bi v nadaljevanju kariere z veseljem oblekel njegov dres, če bi se mu ponudila priložnost. Boljšega izziva o tem, kaj vse zmore, si 20-letni napadalec iz Zasavja niti ne more zamisliti.

Benjamin Šeško se je o svoji karieri razgovoril v Spotkastu:

To bo tekma, na kateri se mu bodo uresničile otroške sanje, vse skupaj pa lahko začini še s prvovrstnim podvigom. Denimo zadetkom v mreži belih baletnikov ali celo napredovanje RB Leipziga v četrtfinale. To bi bila senzacija, ki bi še kako odmevala v nogometni javnosti. Če vprašate Šeška, ali je takšen scenarij sploh uresničljiv, bi vam jasno in glasno odgovoril z da. Tako, kot je to storil v nedavnem pogovoru za španski športni dnevnik Marca, v katerem ni skrival optimizma in dal vedeti, kako se rdeči biki navkljub porazu v Leipzigu (0:1) v Španijo odpravljajo z vse prej kot belo zastavo.

Po Bayernu in Liverpoolu še Real?

Benjamin Šeško je 24. februarja zatresel mrežo Bayerna. To je bil njegov sedmi zadetek v bundesligi v tej sezoni. Foto: Guliverimage Za zdaj sta v njegovi karieri največja kluba, proti katerima je dosegel zadetek, Bayern München in Liverpool. Oba večkratna evropska prvaka. Proti Bavarcem, ki bodo v tej sezoni očitno prvič po 12 letih ostali brez naslova nemškega prvaka, je zabil nedavno v prvenstvu, kjer so rdeči biki na Allianz Areni doživeli poraz (1:2), proti Liverpoolu, ki mu gre v tej sezoni najboljše v angleškem prvenstvu in vodi na lestvici, pa je zablestel leta 2022 na prijateljski tekmi, ko se je v dresu Salzburga imenitno kosal z zvenečim tekmecem in tudi dosegel zadetek za zmago z 1:0. Njegova predstava, polna atraktivnih preigravanj, je zelo odmevala na Otoku. Tudi zaradi tega, ker je bil takrat še najstnik, star komaj 19 let.

Zdaj se Šešku ponuja priložnost, da se na seznam strelcev vpiše še na tekmi proti največjemu. Proti 14-kratnemu evropskemu prvaku Realu. Na prvi tekmi osmine finala lige prvakov je v bistvu že zatresel njegovo mrežo, a je bil njegov zadetek razveljavljen, kar je sprožilo veliko debat. Ni jih bilo malo, ki so bili prepričani, da je delivec pravice iz BiH Irfan Peljto oškodoval nemški klub. Šeško si je v nadaljevanju srečanja priigral še nekaj priložnosti, po katerih je zadišalo po zadetku, a je med vratnicama belih baletnikov blestel Andrij Lunin. Ukrajinec je preprečil veselje mladega Slovenca, ki je mešal štrene obrambi Reala, a bil premalo zbral ob zaključnih strelih. Ostalo je pri tesni zmagi Reala z 1:0.

Proti madridskemu Realu si je 13. februarja priigral kar nekaj zrelih priložnosti. Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško se je na zadnji tekmi veselil pomembne zmage v nemškem prvenstvu. Leipzig je v gosteh premagal Bochum (4:1), slovenski napadalec pa je prispeval podajo za prvi zadetek rdečih bikov, ki ga je dosegel Španec Dani Olmo. Ko je bil na igrišču, je bil rezultat na tekmi 1:1, ko pa je v 65. minuti odšel z igrišča in ga je zamenjal Lois Openda, so sledile sanjske minute Leipziga. Med 68. in 72. minuto so dosegli kar tri zadetke, zmagali s 4:1 in se razveselili še kako dobrodošle zmage pred največjim izzivom sezone, gostovanjem pri kraljevem klubu.

Šeško: Sanje bodo postale realnost

Proti Bochumu je v soboto odigral 65 minut in prispeval podajo za zadetek Danija Olma. Foto: Guliverimage V Madridu bodo skušali vrniti Realu milo za drago za nesrečen poraz v Leipzigu, kjer so si priigrali več priložnosti, a na koncu vendarle potegnili krajšo (0:1). ''Dali smo vse od sebe, odigrali zelo dobro tekmo. Za kaj več nam je zmanjkalo le več sreče pred vrati Reala. A vse to nam predstavlja še toliko večjo motivacijo za tekmo v Madridu,'' je Benjamin Šeško v pogovoru za španski dnevnik Marca obujal spomin na dvoboj, ki je bil odigran 13. februarja. Takrat sta proti Realu nastopila dva Slovenca, saj je v izdihljajih srečanja vstopil v igro tudi 33-letni Kevin Kampl.

Tri tedne pozneje sledi povratna tekma. Leipzig nima več popravnega izpita. Če Realu ne bo vrnil vsaj z enako mero, bo zanj evropske sezone konec. Obeta se dvoboj, na katerem bo srce 20-letnega Zasavca poskakovalo od sreče in ponosa. Prvič bo namreč zaigral na stadionu, ki ga je vzljubil in občudoval že kot otrok.

Dvoboj v Madridu bo njegov največji, kar se tiče klubske kariere. Pri 20 letih bo skušal v ligi prvakov izločiti sloviti Real! Foto: Ana Kovač

''Navdušen sem, da bom lahko odigral tako pomembno tekmo proti tekmecu kot je Real. Prvič bom gostoval pri Realu, to bo zame zelo poseben trenutek. O tem sem sanjal že kot otrok. Na televiziji sem si ogledal ogromno tekem, ki so potekale na stadionu Santiago Bernabeu. To bo nekaj neverjetnega, končno bom zaigral na njem. Sanje bodo postale realnost,'' se veseli kot otrok nastopa na enem najbolj kultnih nogometnih stadionov na svetu, posodobljenem domu 14-kratnih evropskih prvakov.

Pri Leipzigu se počuti dobro

V zadnjih prestopnih rokih so se zanj zanimali številni evropski velikani, sam pa, podobno sporoča njegov agent Elvis Bašanović, pojasnjuje, kako se pri rdečih bikih počuti dobro. Foto: Reuters Čeprav bo Leipzig prispel v Madrid z zaostankom, še vedno verjame v to, da bi lahko Realu prizadejal poraz in ga izločil iz lige prvakov. ''Prepričan sem, da bomo dali od sebe še več kot sto odstotkov. Seveda bo zahtevno, to nam je povsem jasno, a imamo svoje možnosti,'' ne izključuje scenarija, v katerem bi krajšo potegnili beli baletniki, Leipzig pa bi se še drugo sezono zapored uvrstil med najboljših osem v ligi prvakov. Tudi s pomočjo Šeška, ki se čuti dolžnika, saj je na tekmi v Leipzigu zapravil kar nekaj zrelih priložnosti. ''Pri Leipzigu sem potreboval nekaj časa, da sem se privadil na to raven. Zdaj se počutim dobro. Pred tekmo v Madridu mi ne manjka zaupanja,'' se slovenski reprezentant, najboljši strelec v kvalifikacijah za Euro 2024, v Španijo odpravlja po senzacijo.

Uvodna četrtfinalista lige prvakov bosta znana že danes. PSG bo branil prednost s prve tekme v San Sebastianu proti Real Sociedadu (0:2), Bayern, ki v nemški bundesligi za vodilnim Bayerjem zaostaja kar deset točk in se nahaja v zanj netipični rezultatski krizi, pa bo skušal v Münchnu nadoknadili zamujeno z dvoboja v Rimu, kjer je izgubil proti Laziu (0:1). V sredo bosta poleg Reala in Leipziga na delu še Manchester City in Köbenhavn, evropski prvak pa bo na Etihadu branil veliko prednost (3:1).