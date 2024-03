Čudežna obramba Jana Oblaka, o kateri govori vsa Španija #video

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak že vrsto let spada med najboljše vratarje na svetu. O tem, kako se ga sloves enega najboljših drži tudi v letu, ko bo uresničil otroške sanje in poleti s Slovenijo zaigral na velikem tekmovanju (Euro 2024), priča tudi nedeljska predstava proti Betisu. Izkušeni čuvaj mreže je v 79. minuti poskrbel za spektakularno obrambo, s katero je Atletico popeljal do dragocene zmage (2:1). Madridčani so jo po pokalnem polomu v Bilbau še kako potrebovali, saj jih prihodnji teden čaka odločilen spopad v ligi prvakov proti Interju.

''To je bila veličastna obramba izjemnega vratarja,'' je posredovanje Jana Oblaka, ki je v 79. minuti – takrat je Atletico vodil z 2:1 – velemojstrsko ustavil strel Guida Rodrigueza, javno pohvalil Rui Silva. Stanovski kolega Škofjeločana, vratar Betisa, je obrambo slovenskega zvezdnika označil kot ključno potezo, ki je odločila zmagovalca nedeljskega srečanja na Metropolitanu.

Kako je Jan Oblak preprečil Guidu Rodriguezu zadetek v Madridu:

To je bila le ena izmed čestitk, ki jih je po odlični predstavi prejel 31-letni Slovenec in poskrbel za obrambo, o kateri govori vsa Španija. Atletico je bil tako ponosen na posredovanje svojega prvega vratarja, da ga je izpostavil na družbenih omrežjih. Podobno je naredila tudi ekipa, zadolžena za promocijo španskega prvenstva (la liga). Ni kaj, Oblak je nogometno dogajanje na Pirenejskem polotoku znova zaznamoval z bravurozno obrambo, navijači pa so mu še z večjim veseljem in ponosom zapeli pesem ''Obi, 𝗢𝗯𝗹𝗮𝗸, cada día te quiero más'', s katero že vrsto let izkazujejo občudovanje nad obrambami Slovenca. Oblak je v 79. minuti, čeprav je bil pokrit, z izrednim refleksom ubranil strel Rodrigueza in žogo s konicami prstom izbil v vratnico. Navijači so noreli od navdušenja, to je bila za mnoge obramba kroga.

Zmaga, ki je prišla ob pravem času

Jana Oblaka čaka prihodnji teden nova zahtevna tekma na Metropolitanu. V Madrid prihaja milanski Inter. Foto: Guliverimage ''Vedno se trudim, da pokažem vse, kar znam. Nisem ustavil vsega, vedno me žalosti, če prejmem zadetek. Rad bi še naprej ubranil vse strele, kar jih je mogoče. To bom delal, vse dokler bom branil tukaj,'' je dejal Oblak po nedeljski zmagi nad Betisom. Prišla je ob pravem času, rdeče-beli so jo krvavo potrebovali, saj so v zadnjih tednih parali živce privržencem s slabšimi rezultati. Na zadnjih tekmah pred srečanjem z Betisom so zmagali le enkrat, izpadli v polfinalu španskega pokala, kjer jih je v četrtek Athletic v Bilbau odpravil kar s 3:0, s porazom na prvi tekmi osmine finala lige prvakov na San Siru (0:1) pa se znašli v nehvaležnem položaju pred povratnim dvobojem z milanskim Interjem, ki je v fantastični formi in premaguje vse ovire.

Do dvoboja z Milančani je še nekaj časa (13. marec), trener Diego Simeone srčno upa, da bo do takrat francoski zvezdnik Antoine Griezmann že odpravil zdravstvene težave. Proti Betisu ni mogel pomagati soigralcem, pri katerih je v napadu izstopal Alvaro Morata. Vpisal se je med strelce, a po drugi strani tudi zapravil najstrožjo obrambo.

Vesel, da je Morata prekinil strelsko sušo

Alvaro Morata se je po daljšem času vpisal med strelce. Foto: Reuters Atletico je po prvem polčasu vodil z 2:0, a je nato Betis pritisnil. Znižal je na 1:2, Oblak je bil znova premagan po strelu zunaj kazenskega prostora. To je že osmi zadetek, ki ga je prejel s takšne razdalje. Tako veliko jih ni prejel noben drug vratar v la ligi v tej sezoni, kar je zelo nenavadno glede na filozofijo Diega Simeoneja, ki sloni na trdni, bojeviti in disciplinirani obrambi. Oblak je sicer v tej sezoni v španskem prvenstvu na 27 tekmah prejel 29 zadetkov.

''To je bila zahtevna tekma. Vprašanje zmagovalca bi morali rešiti že prej, a nam to ni uspelo. Na koncu smo trpeli, kar se nam dogaja pogosto. Škoda, da nismo pred tem izkoristili več priložnosti, saj smo nadzorovali potek srečanja od začetka pa vse do njihovega zadetka. V 62. minuti ga je dosegel Portugalec William Carvalho.

Škofjeločan, nekdanji vratar Olimpije in Benfice, se je zelo razveselil zmage. ''Veliko nam pomeni, zlasti zaradi četrtkovega izpada v pokalu, po katerem smo bili zelo razočarani,'' je dejal Oblak. V boljšo voljo ga je spravil tudi soigralec Alvaro Morata, ki je prekinil daljše obdobje tekem, na katerih se ni vpisal med strelce. Trajalo je kar osem tekem. ''Prepričan sem, da mu bo ta zadetek utrdil samozavest in bo v nadaljevanju sezone dosegel še veliko zadetkov,'' si želi, da bi španski reprezentančni napadalec vstopil v vroči strelski niz.

Petkrat v četrtfinalu lige prvakov, štirikrat izpadel že prej

Jan Oblak je v tej sezoni na domačem igrišču izgubil le proti Athleticu v pokalu, na preostalih tekmovanjih pa ni doživljal porazov. Foto: Guliverimage Atleticu bi prišel še kako prav, saj se bliža pomembna tekma z Interjem. Pred njo bo Simeonejeva četa, ki v prvenstvu vztraja na četrtem mestu, v la ligi gostovala pri skromnem Cadizu, nato pa 13. marca v Madridu sledi spektakel, na katerem bi se lahko Atletico v primeru slabšega rezultata poslovil od Evrope. Če pa bi Los Colchoneros vrnili vodilni ekipi italijanskega prvenstva milo za drago in ji zadali veliko več težav, kot so ji na nedavnem gostovanju na San Siru, bi lahko napredovali v ligi prvakov med najboljših osem. Tako bi ostali v igri za evropsko krono, ki je Atletico, čeprav je v finalu zaigral že trikrat, še ni osvojil.

Odkar Oblak brani za madridskega velikana, se v ligi prvakov dokazuje deseto sezono. Petkrat se je prebil najmanj v četrtfinale, največji uspeh dosegel leta 2016, ko je v razburljivem finalu po izvajanju 11-metrovk v Milanu izgubil proti Realu, v prejšnji sezoni pa nepričakovano sklenil evropsko pot že po skupinskem delu. V tej sezoni ima priložnost, da se znova zavihti med (naj)boljše. Zmaga nad Betisom, za katero je še kako zaslužen Oblak, bi bila lahko v tem primeru Atleticu v veliko pomoč.