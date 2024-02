Avstrijec premagal Oblaka in pokvaril jubilej Simeoneju

V torek je himna lige prvakov odmevala v Milanu in Eindhovnu. Inter je na San Siru, kjer je Atletico leta 2016 ostal brez evropskega naslova proti Realu, zasluženo premagal Atletico (1:0) in tako pokvaril jubilej trenerju Diegu Simeoneju, ki je vodil Madridčane stotič v ligi prvakov. Jan Oblak je zbral štiri obrambe in ohranil mrežo nedotaknjeno vse do 79. minute, ko ga je premagal Avstrijec Marko Arnautović. PSV in Borussia Dortmund sta se na Nizozemskem razšla brez zmagovalca (1:1).

Liga prvakov, osmina finala (prvi tekmi):

Torek, 20. februar:

Prejšnji teden je bila odigrana uvodna polovica prvih tekem osmine finala lige prvakov, prednost so si zagotovili Lazio, Manchester City, PSG in Real Madrid, v torek pa sta bili na sporedu še dve. Po njih se je bolj smejalo Interju in Borussii Dortmund.

Trenerja Atletica in Interja, Diego Simeone in Simone Inzaghi, sta bila svojčas soigralca pri Laziu:

Zadnji finalist lige prvakov Inter je izkoristil prednost domačega igrišča in premagal Atletico z 1:0. Čeprav sta italijanski in španski velikan na zadnjih prvoligaških tekmah skupaj dosegla kar devet zadetkov, na prvi tekmi osmine finala lige prvakov sprva nista ponudila veliko zrelih priložnosti.

Interjevi nogometaši so v spomin na svojega nekdanjega igralca, Nemca Andreasa Brehmeja, ki je danes umrl pri 63 letih, nosili žalne trakove. Ekipi Interja in Atletica sta se sicer šele drugič merili v zgodovini, leta 2010 je dvoboj evropskega pokala dobil španski klub.

Tekma na San Siru je bila v prvem polčasu, kar se tiče nevarnih strelov. Jan Oblak je imel opravka z nenavadno tekmo, saj je moral prvič posredovati šele v 37. minuti. Takrat ga je skušal po strelu z glavo premagati Laurato Martinez, a je bil Škofjeločan na mestu. To je bil tudi prvi strel v okvir vrat na tekmi. Dve minuti pozneje je Inter izvedel še prvi kot na tekmi. In to v 39. minuti. Tik pred koncem prvega polčasa je dlani Oblaka ogrel še Marcus Thuram. Tako je v Milanu minil prvi polčas brez zadetkov, Atletico pa ni usmerili niti enega strela v okvir vrat.

Nogometni dvoboj na San Siru spremljata tudi ameriški kontroverzni raper Kanye West in njegova srčna izbranka Bianca Censori, ki slovita po nenavadnih oblačilih. Foto: Guliverimage Premoč Interja je bila v nadaljevanju še izrazitejša. Namesto poškodovanega Marcusa Thurama je v igro vstopil Marko Arnautović.

Avstrijski napadalec si je kmalu priigral dve zreli priložnosti za zadetek. V 61. minuti je bil Jan Oblak že premagan, saj se je Arnautoviću ponudila priložnost za neoviran strel iz bližine, a je slovenski severni sosed, ki se bo jeseni v ligi narodov pomeril tudi s Slovenijo, poslal žogo čez vrata in se razočarano prijel za glavo.

Mrežo Atletica je v 79. minuti zatresel avstrijski napadalec Marko Arnautović. Foto: Guliverimage

V 79. minuti pa je Arnautović le popeljal Milančane v vodstvo. Proti Oblaku se je po napaki Reinilda pognal Lautaro Martinez, a se je kapetan slovenske izbrane vrste izkazal. Ubranil je zahteven strel, a se je žoga na njegovo žalost odbila do Arnautovića. Avstrijec, to je bil že njegov četrti strel proti vratom Atletica, je z leve strani zadel v polno. Žogo je skušal z golove črte izbiti Samuel Lino, a je bil strel napadalca Interja premočan. Madridčani so skušali do konca dvoboja izenačiti, a niso usmerili niti enega strela v okvir vrat. Ostalo je pri tesni zmagi Interja, ki bo tako na Metropolitanu branil gol prednosti.

31-letni Oblak je tako na stadionu, kjer je leta 2016 po izvajanju kazenskih strelov izgubil finale lige prvakov proti madridskemu Realu, doživel novo razočaranje.

Simeone šele deveti v klubu 100

Rekorder Carlo Ancelotti je v ligi prvakov vodil že 198, Diego Simeone pa okroglih 100 tekem. Simeone je med letoma 1997 in 1999 nosil dres milanskega Interja, Atletico pa vodi vse od leta 2011. Foto: Reuters Na San Siru je bil v središču pozornosti Diego Simeone. Dolgoletni trener Atletica je vodil Los Colchoneros v ligi prvakov na jubilejni 100. tekmi. Prislužil si je tudi aplavz domačih navijačev, saj je v prejšnjem stoletju nosil tudi dres Interja in mu pomagal do evropske lovorike (pokal Uefa), rade volje se je pozdravil tudi z nekdanjim soigralcem pri Laziu Simoneju Inzaghiju, zdaj pa stanovskim kolegom.

Temperamentni Argentinec, čigar filozofija je v zadnjem desetletju izklesala Atletico v eno izmed obrambno najmočnejših in najbolj discipliniranih, pa tudi fanatično bojevitih ekip, je postal šele deveti strateg v ''klubu 100''. Rekorder je Carlo Ancelotti (198), ki bo, če bo z Realom v osmini finala izločil Šeškov in Kamplov Leipzig, kot prvi prestopil prag dvestotice že v tej sezoni, s tromestnim številom pa se lahko pohvalijo še Alex Ferguson (190), Arsene Wenger (178), Josep Guardiola (166), Jose Mourinho (145), Mircea Lucescu (115), Massimiliano Allegri in Jürgen Klopp (oba 100).

Povratna tekma bo 13. marca na Metropolitanu v Madridu.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Gabriel Jesus (Arsenal), Galeno (Porto), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Sosedski obračun brez zmagovalca

Peter Bosz skuša s PSV izločiti klub, ki ga je vodil leta 2017. Foto: Reuters V Eindhovnu je skušal PSV izkoristiti prednost domačega igrišča. Na stadionu Philips v tej sezoni sploh še ni izgubil. V tej sezoni je izgubil le enkrat, le na začetku lige prvakov, ko ga je kar s 4:0 v Londonu nadigral Arsenal, drugače pa je nepremagljiv. Eden izmed treh nizozemskih klubov, ki se lahko pohvalijo z evropskim naslovom, se je uvrstil med 16 najboljših v ligi prvakov prvič po letu 2016, zdaj pa ostal neporažen še proti rumeno-črnim iz Nemčije. Zanimivo je, da je 60-letni nizozemski trener PSV Peter Bosz v pestri karieri deloval tudi v Dortmundu, vodil pa tudi Ajax, Bayer in Lyon.

Na tekmi v Eindhovnu je po prvem polčasu bolje kazalo gostom iz Dortmunda. V 24. minuti je Borussio v vodstvo z 1:0 popeljal Nizozemec Donyell Malen, sicer nekdanji napadalec PSV. Drugi polčas je prinesel izenačenje. V 56. minuti je z bele točke zadel v polno Luuk de Jong in postavil končni rezultat. Prekršek za najstrožjo kazen je naredil Mats Hummels nad Malikom Tillmanom v kazenskem prostoru, nakar je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo izvedel Luuk de Jong za 1:1.

Borussio Dortmund je v vodstvo popeljal nekdanji napadalec PSV. Foto: Reuters

Rumeno-črni po remiju na Nizozemskem ostajajo favoriti. V skupinskem delu so dokazali moč, ko so prehiteli PSG, Milan in Newcastle, v zimskem prestopnem roku pa okrepili svoje vrste še s povratnikom Jadonom Sanchom ter Ianom Maatsenom. Zadnji, ki igra v Nemčiji kot posojen branilec Chelseaja, je nedavno prejel nagrado za igralca meseca v bundesligi.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 13. februar:

Sreda, 14. februar:

Torek, 20. februar:

Sreda, 21. februar:

Lestvice po skupinskem delu: