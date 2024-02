V Angliji se nadaljuje hud boj za vrh

Varovanci Pepa Guardiole so v soboto zvečer končali niz enajstih zmag, potem ko so z 1:1 remizirali s Chelseajem, nekaj ur za tem, ko je Liverpool s 4:1 ugnal Brentford, ki bo tokratni nasprotnik zasedbe Manchester Cityja. Za City je bil obračun s Chelseajem prvi po decembrskem remiju z 2:2 s Crystal Palaceom. Ne glede na to, kako frustrirajoč je bil sobotni večer za Guardiolovo zasedbo, so aktualni angleški in evropski prvaki svoj niz neporaženosti doma v premier ligi podaljšali na 23 tekem in niz tekem z vsaj z enim zadetkom na Etihadu v angleškem prvenstvu na 45 tekem. Brentford se v obračun s prvaki ne podaja z dobro popotnico. Zaradi hudega poraza na zadnjih desetih tekmah v premier ligi je 14. Brentford še vedno v nevarnosti, da pade še nižje. Z nekaj optimizma čebele navdaja lanski izplen na Etihadu, ko so tam slavile z 2:1.

Liverpool dlje časa ne bo mogel računati na Dioga Joto. Foto: Reuters

Zahtevno delo čaka tudi Liverpool, pri katerem se daljša in daljša niz poškodovanih nogometašev. Jürgen Klopp je na obračunu z Brentfordom izgubil še Curtisa Jonesa in Dioga Joto, ki bo zaradi poškodbe kolena odsoten dlje časa, po prvih napovedih vsaj mesec dni. Poškodovan je tudi prvi vratar ekipe Alisson Becker, težave ima Darwin Nunez, že tako pa sta na stranskem tiru med drugim tudi Dominik Szoboszlai in Trent Alexander-Arnold. Kljub temu je cilj redsev jasen – nove tri točke, ki bi niz neporaženosti Liverpoola v premier ligi na domačih tekmah podaljšale na 25 srečanj. A Luton se je to sezono že večkrat izkazal za zelo trdega nasprotnika, v prvem delu sezone sta se ekipi razšli z remijem 1:1, blizu točke pa so bili nogometaši Lutona tudi v prejšnjem krogu, ko so z 1:2 klonili proti Manchester Unitedu, v zadnjih sekundah pa stresli prečko. Luton je na zadnjih šestih tekmah angleškega prvenstva trikrat izgubil in enkrat zmagal, Liverpool je ob petih zmagah vmes moral priznati premoč Arsenalu.

Angleško prvenstvo, zaostala in vnaprej odigrana tekma

Zaostala tekma 18. kroga

Torek, 20. februar:

Vnaprej odigrana tekma 26. kroga:

Sreda, 21. februar:

Lestvica: