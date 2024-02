Tako frustriran in jezen, da je kar odrinil kamero #video

Angleška premier liga se po sobotnem remiju Manchestra Cityja s Chelseajem (1:1) še dodatno zapleta. Rodri je z golom v 83. minuti preprečil, da prvič po 15 mesecih niso izgubili na domačem stadionu Etihad. Sinjemodri niso več tako dominantni kot v lanski sezoni, ko so osvojili trojček lovorik (ligo prvakov, pokal FA in premier ligo). To sezono v lovu na četrto zaporedno angleško zvezdico (šesto v zadnjih desetih letih) zaostajajo tako za Liverpoolom kot tudi za Arsenalom. Redsi imajo zdaj štiri točke več, topničarji pa dve več. Je pa res, da ima City eno odigrano tekmo manj. Liverpool je v soboto s 4:1 premagal Brentford, Arsenal pa je bil s 5:0 boljši od Burnleyja.

Trikrat je močno streljal z glavo, a vselej le za malo nad prečko. Foto: Reuters Frustriran kot morda še nikoli je bil tako med tekmo s Chelseajem kot po njej prvi zvezdnik Manchestra Erling Haaland. Imel je kar devet strelov na gol, a ni zadel (žogo je z glavo trikrat poslal tik nad prečko). Ob toliko strelih se mu še ni zgodilo, da ne bi zadel. Na njegovem obrazu smo razbrali jezo, razočaranje, nemoč. Po koncu tekme mu je eden od snemalcev s kamero sledil povsem od blizu in Norvežan je kamero kar odrinil. "To je dobro. Dobro je, da imaš devet strelov. Na naslednji tekmi bo zadel. Tudi sam sem bil nogometaš, pa sem v 11 letih dal 11 golov. En gol na sezono. To je nogomet. Smo samo ljudje," ga je branil trening Pep Guardiola.

Ko je dal Evertonu dva gola, je bilo razpoloženje 23-letnega Norvežana povsem drugačno. Foto: Guliverimage Haaland je v prejšnji sezoni, svoji prvi v premier ligi, tako sebe kot navijače z goli kar nekoliko razvadil. S 36 goli na 35 tekmah je bil najboljši strelec lige. V vseh tekmovanjih je zabil kar 52 golov (53 tekem). Izvrstno je začel tudi to sezono (14 golov na prvih 13 tekmah), nato pa je zaradi poškodbe padel iz tekmovalnega ritma (odstoten je bil dober mesec dni). Odtlej je v premier ligi odigral štiri tekme in zabil le proti Evertonu (dvakrat). Po 19 odigranih tekmah je tako pri 16 golih, v vseh tekmovanjih pa je dal na 27 tekmah 21 golov.

Je Manchester City v krizi, so se po tekmi pogovarjali v studiu na britanskem Sky Sports. "Če bi Haaland izkoristil svoje priložnosti, se o tem sploh ne bi pogovarjali," je komentiral Micah Richards, nekateri nogometaš Cityja. "Za Haalanda me ne skrbi. Psihološko je na višji ravni kot vsi drugi napadalci na svetu. Vedno si bo priigral veliko priložnosti. Zato pa tudi zgreši veliko strelov. Zaskrbljen bi bil samo, če ne bi imel veliko priložnosti."