V živo: Liverpool podvojil prednost, City čaka znan obraz

Arsenal v soboto ob 16. uri gostuje v Burnleyju, Manchester City pa bo ob 18.30 doma igral s Chelseajem. To bi bil nekaj sezon nazaj derbi, a modra londonska ekipa je daleč od starih rezultatov. Je na desetem mestu prvenstvene lestvice, kar 18 točk za Cityjem. Pred dvema tednoma jo je Liverpool premagal s 4:1.

Trenerski veleum Jürgen Klopp je pred tekmo dejal, da dvomi, da bi Kylian Mbappe lahko prišel v Liverpool. In da sam tako ali tako ni vpleten v kadrovanje za naslednjo sezono. Kot vemo, bo po koncu te sezone zapustil Anfield. Foto: Reuters

Guardiola ne obžaluje, a da mu ta ne bo zagodel

Cole Palmer je poleti iz Manchestra Cityja prestopil v Chelsea, zdaj bo na Etihadu prvič igral kot gost. Foto: Reuters Je bil pa novembrski dvoboj Chelseaja in Manchester Cityja prava poslastica za ljubitelje golov, saj jih je padlo kar osem. Rezultat 4:4. Ekipa Pepa Guardiole bo brez Jacka Grealisha skušala priti do 12. zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. Tekma bo nekaj posebnega za 21-letnega Cola Palmerja, ki je odrasel pri Cityju, zadnji dan poletnega prestopnega roka pa odšel k Chelseaju. To sezono je dal deset golov in imel še šest asistenc. Guardiola pravi, da je super dečko, a vseeno ne obžaluje, da so se mu odpovedali.

