Alarm v taboru Manchester Cityja: poškodba Grealisha in Son Heung-Mina

Jack Grealish je moral z igrišča na torkovi prvi tekmi osmine finala lige prvakov na Danskem. Igralec Cityja Bernardo Silva je prav tako dobil udarec v gleženj, vendar je Grealisheva poškodba povzročila največ skrbi pri Cityjevem šefu Pepu Guardioli. "Želel je nadaljevati, a nismo želeli, da bi škodo še posvečali," je dejal Guardiola, ki še ni znal povedati, koliko časa bo krilni igralec odsoten z zelenic.

Silva bi lahko bil vprašljiv za sobotno tekmo premier lige s Chelseajem, medtem ko se je izkazalo tudi, da še nista pripravljena Joško Gvardiol in Mateo Kovačič.

Nobeden od njiju ni nastopil na Danskem, čeprav bi se moral Kovačič vrniti v boj ta konec tedna, Gvardiola pa čaka dva do tri tedne odsotnosti zaradi poškodbe gležnja.

Son Heung-min si je med prepirom s soigralci poškodoval prst

Napadalec Južne Koreje in Tottenhama Son Heung-min pa si je poškodoval prst med prepirom s soigralci svoje ekipe na predvečer polfinalne tekme proti Jordaniji v azijskem nogometnem prvenstvu v Katarju, je južnokorejska zveza objavila danes.

Kapetan Južne Koreje se je pojavil s pripetim kazalcem in sredincem desne roke med presenetljivim porazom 23. nogometne ekipe na svetu proti Jordaniji, ki je prejšnji teden favorite turnirja izločila z 2:0. V sredo je južnokorejska zveza potrdila, da je do te poškodbe prišlo zaradi pretepa med igralci.

"Incident se je zgodil, ko so se mladi igralci sredi večerje odpravili na partijo namiznega tenisa, Son Heung-min ter drugi bolj izkušeni igralci pa so se nad tem pritožili," je dejal predstavnik zveze, ki ga navaja korejska tiskovna agencija Yonhap, in potrdil informacije britanskega časnika The Sun.

Foto: Guliverimage

Po poročanju The Sun naj bi bil v prepir vpleten tudi igralec PSG Lee Kang-in. Ko so nekateri igralci zapustili omizje, so jih Son in drugi starejši igralci prosili, naj se usedejo, saj so skupne obroke na predvečer pomembnih tekem smatrali kot čas povezovanja.

"Do njega so bile izrečene nespoštljive pripombe," je za Sun povedal neimenovani vir. "V nekaj sekundah se je prepir razširil po jedilnici in igralci so bili potem ločeni," je nadaljeval vir. "Sin si je poškodoval prst, ko je poskušal vse pomiriti."

Napadalec je zgrabil 22-letnega vezista Parižanov Leeja, ki je nato poskušal udariti svojega 31-letnega kapetana, poroča agencija Yonhap, ki se sklicuje na vir, ki je seznanjen z incidentom.

Ko se je vrnil v Anglijo, je imel Son še vedno povezan prst, ko je bil prejšnjo soboto v kadru za Tottenham proti Brightonu (2:1).

Južnokorejsko zvezo čaka burno obdobje. Po razočaranju proti Jordaniji je na tnalu usoda selektorja. Ekipo vodi nemški strokovnjak Jürgen Klinsmann, ki pa ni izpolnil pričakovanj in Južne Koreje ni popeljal do finala azijskega prvenstva.