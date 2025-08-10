Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
13.40

Nedelja, 10. 8. 2025, 13.40

5 minut

Isco si je ponovno zlomil fibule in bo odsoten več mesecev

STA

Isco Alarcon si je ponovno zlomil levo fibulo.

Isco Alarcon si je ponovno zlomil levo fibulo.

Foto: Guliverimage

Nogometaš španske ekipe Real Betis in španski reprezentant Isco Alarcon si je ponovno zlomil levo fibulo in bo predvidoma izpustil več mesecev tekmovanj.

Nekdanji igralec Real Madrida Isco Alarcon, ki se je junija pri 33 letih vrnil v špansko reprezentanco, se je poškodoval na prijateljski tekmi proti Malagi v soboto. Zdravniški pregledi so nato potrdili nov zlom srednje tretjine leve fibule.

Zaradi iste poškodbe je že leta 2024 izpustil več mesecev tekmovanj, preden se je v prejšnji sezoni vrnil in prišel v zelo dobro formo. Ta poškodba je velik udarec za Real Betis, ki se je uvrstil v evropsko ligo, in bi lahko andaluzijski klub spodbudila k iskanju njegove zamenjave.

