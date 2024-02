Chelsea do zmage po preobratu, Arsenal napolnil mrežo West Hama, Man United izšel iz krize

Za uvod v 24. krog angleškega prvenstva je prvak Manchester City z 2:0, oba gola je prispeval Erling Haaland, premagal Everton in se vsaj začasno povzpel na vrh premierligaške lestvice. S tega pa ga je kmalu zatem spet izrinil Liverpool, ki se je po porazu z Arsenalom prejšnji konec tedna na zmagovite tirnice vrnil na Anfieldu, kjer je bil s 3:1 boljši od Burnleyja. Istočasno je v zanimivem obračunu Tottenham z 2:1 premagal Brighton. Arsenal je v nedeljo gostoval pri mestnemu tekmecu West Hamu in ga premagal s 6:0, Manchester United pa je bil z 2:1 boljši od Aston Ville. Na zadnji tekmi kroga sta se na Selhurst Parku srečala domači Crystal Palace in Chelsea. Gostje so bili boljši s 3:1.

Varovanci Mikela Artete so prejšnji konec tedna premagali vodilni Liverpool s 3:1, danes pa nogometno lekcijo odčitali še mestnemu rivalu West Hamu in ga premagali kar s 6:0. Le en gol jim je zmanjkal, da bi na drugem mestu lestvice prehiteli Manchester City. Topničarji so tretji na prvenstveni lestvici, imajo 52 točk, prav toliko kot drugi Manchester City in dve manj od še vedno vodilnega Liverpoola.

Topničarji so prvi gol dosegli v 32. minuti londonskega derbija, ko je z glavo zabil William Saliba, nato pa do konca prvega polčasa rešili vprašanje o zmagovalcu tekme, saj so mrežo West Hama zatresli še Bukayo Saka z enajstih metrov, pa Gabriel Magalhaes ter Leandro Trossard, ki je poskrbel za jubilejni 8.000 gol Arsenala v premier ligi.

Številni navijači West Hama so že med polčasom zapustili stadion, gostujoči pa so se v drugem polčasu veselili še dveh golov. Svojega drugega je dosegel Saka, svojemu nekdanjemu klubu pa je s strelom od daleč gol zabil še Declan Rice.

Aston Villa se je želele Unitedu maščevati za poraz v Manchestru, pa ji ni uspelo. Foto: Reuters

Manchester United, ki je v zadnjih krogih v vse boljši formi, v nedeljo gostoval pri Aston Villi in jo v napeti tekmi premagal z 2:1. United je v Birminghamu potrdil, da je izšel iz krize in dokazal, da se ni predal v boju za uvrstitev na četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov. Za njim - trenutno je na njem Tottenham - zdaj zaostaja še vsega šest točk. Hkrati je tokratnemu tekmecu, ki ima iste cilje in ima pred njim na petem mestu še vedno pet točk prednosti, zadal boleč udarec.

Goste je s svojim 11. golom v sezoni v 17. minuti v vodstvo popeljal Rasmus Hoejlund, ki je zadel že na prvem medsebojnem obračunu, ko je odločil tekmo. Izid 0:1 je bil tudi ob polčasu, v 67. minuti je izenačil Douglas Luiz, za rešitelja Uniteda pa se je spet izkazal rezervist Scott McTominay, ki je končni izid postavil s strelom z glavo po podaji Dioga Dalota v 86. minuti.

Za goste je bila to tretja zaporedna zmaga in četrta tekma, na kateri niso izgubili. Za to je zaslužen tudi vratar Andre Onana, ki je imel v Birminghamu veliko dela, domači nogometaši so po njegovi zaslugi namreč zapravili kar nekaj lepih priložnosti, posebno v obdobju, ko je zaostajala z 0:1.

Erling Haaland je rešil Manchester City. Foto: Guliverimage

Erling Haaland je v soboto dosegel prva gola po 28. novembru, ko je zadel v ligi prvakov proti Leipzigu, potem pa dva meseca manjkal zaradi poškodbe, bil pa je odločilni mož sobotne zmage Manchester Cityja proti trdoživemu Evertonu. Po prvem polčasu je bilo 0:0, City pa ni imel niti enega strela v okvir nasprotnikovih vrat, svojo premoč pa je vendarle kronal v 71. minuti, ko je Haaland po kotu in neposrečenem izbijanju žoge Evertonovih branilcev prišel do nje in silovitim udarcem premagal Jordana Pickforda. Norvežan je še enkrat udaril v 85. minuti, ko je izkoristil podajo Kevina de Bruyneja in postavil končni izid.

Z njim se je začasno prebil na prvo mesto prvenstvene razpredelnice, a ga moral kmalu spet predati Liverpoolu, ki je s 3:1 premagal Burnley, po polčasu je bilo 1:1. Gole za domače so dosegli Diogo Jota, Luis Diaz in Darwin Nunez. Liverpool ima še naprej dve točki prednosti pred Cityjem, a tudi tekmo več.

Liverpool ostaja vodilni v Angliji, v soboto je s 3:1 odpravil Burnley. Foto: Reuters

Dobrodošlo in sladko zmago zmago v boju za uvrstitev med najboljše štiri ekipe, ki se uvrstijo v ligo prvakov, je zabeležil Tottenham, ki je na domačem igrišču strl odpor Brightona v sedmi minuti sodnikovega dodatka. Izid je bil 2:1, gosti so po prvem polčasu po zaslugi uspešno izvedene enajstmetrovke vodili, v 61. minuti je izenačil Pape Matar Sarr, tekmo pa je odločil rezervist Brennan Johnson.

Angleško prvenstvo, 24. krog:

Sobota, 10. februar:

Nedelja, 11. februar:

Ponedeljek, 12. februar:

Lestvica: