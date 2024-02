V Liverpoolu brez zmagovalca

Vodilni Liverpool je v 25. krogu angleškega prvenstva v gosteh nadigral Brentford (4:1) in prednost pred branilcem naslova Manchester Cityjem, ki je doma remiziral s Chelseajem (1:1), povečal na štiri točke, a tudi odigrali tekmo več. Remi Cityja na Etihadu je izkoristil tudi Arsenal. Topničarji so v gosteh s 5:0 pomendrali Burnley in se povzpeli na drugo mesto. Manchester United je na krilih Danca Rasmusa Højlunda v gosteh premagal Luton Town (2:1), v zadnji tekmi kroga pa sta se v ponedeljek Everton in Crystal Palace na Goodison Parku v Liverpoolu razšla brez zmagovalca (1:1). Zmaga se je nasmihala Londončanom, a so gostitelji izenačili v 84. minuti.

V zadnji tekmi 25. kroga sta se Everton in Crystal Palace na tekmi, še kako pomembni v boju za obstanek, razšla z 1:1. Gostitelji, ki so zaradi nespoštovanja pravil finančnega fair-playja v tej sezoni kaznovani z odvzemom 10 točk in so zato na lestvici nevarno blizu dnu razpredelnice, so se rešili poraza v 84. minuti, ko je zadel v polno Amadou Onana.

Mladi Danec blestel v Lutonu

Nogometaši Manchester Uniteda so v 25. krogu angleškega prvenstva v gosteh premagali Luton Town z 2:1. S tem so dosegli četrto zaporedno zmago v ligi ter se še malce približali mestom, ki vodijo v ligo prvakov. United je silovito začel, v prvi in sedmi minuti je zadel prebujeni napadalec Rasmus Hojlund, ki je zdaj pri sedmih golih, šest jih je dosegel v letu 2024. Carlton Morris je v 14. minuti zmanjšal zaostanek.

Danski napadalec Manchester Uniteda Rasmus Hojlund se je prvič vpisal med strelce v Lutonu že po 36 sekundah, nato pa še v 7. minuti. Skandinavec bo na Euru 2024 tudi tekmec Slovenije. Foto: Reuters

Kot se je izkazalo, je bil to tudi končni izid obračuna v statistično dokaj izenačenem dvoboju, v katerem je imel Luton več posesti, United pa več strelov v okvir vrat.

Na prvi nedeljski tekmi je Brighton prav tako v gosteh ugnal Sheffield United s 5:0. Domači so že v 13. minuti ostali brez izključenega Masona Holgata.

Gostje so nato v 20. minuti povedli z golom Facunda Buonanotteja, v 24. je Danny Welbeck zabil za 2:0, v drugem polčasu pa je najprej Jack Robinson v 75. minuti dosegel avtogol, končni izid pa je z zadetkoma v 78. in 85. minuti postavil Simon Adingra.

Salah kronal vrnitev z visoko zmago in zadetkom

Vodilni Liverpool se je izkazal na sobotnem gostovanju pri Brentfordu. V zahodnem delu Londona je zmagal s 4:1, v vsakem polčasu pa dvakrat zatresel mrežo Brentforda. Egipčan Mohamed Salah je vrnitev na otoške zelenice, to je bil njegov prvi nastop po vrnitvi z afriškega pokala narodov in poškodbi, zaznamoval z zadetkom. V polno so zadeli še Urugvajec Darwin Nunez, Argentinec Alexis Mac Allister in pa Nizozemec Cody Gakpo. Zadovoljstvo Liverpoola ob prepričljivi zmagi, s katero je povišal prednost pred zasledovalci, sta skazili poškodbi Dioga Jote in Curtisa Jonesa. Namesto Portugalca je tik pred koncem prvega polčasa vstopil v igro prav 31-letni Egipčan, Jonesa pa je v 34. minuti zamenjal Nizozemec Ryan Gravenberch.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je bil lahko zelo zadovoljen z rezultatom v Londonu, veliko manj pa s poškodbama Jonesa in Jote. Foto: Reuters

Arsenal je v prejšnjem krogu West Ham premagal kar s 7:0, učinkovit pa je bil tudi v tem krogu, na gostovanju je Burnleyju nasul pet golov. Prvega Martin Oedegaard, nato dva Bukayo Saka, četrtega Leandro Trossard, petega pa Kai Havertz.

Chelsea prekinil zmagoviti niz Cityja

Branilec naslova Manchester City je bil na pragu prvega poraza po 34 tekmah na domačem igrišču, a se mu je vendarle izognil. Potem ko je v prvem polčasu letos neprepričljivi Chelsea v vodstvo popeljal nekdanji meščan Raheem Sterling, je zaostajal do 83. minute, ko se je kot njegov rešitelj spet pojavil Rodri in izenačil. Z remijem je City končal serijo 11 zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Glede na videno, si je Chelsea točko povsem zaslužil, po priložnostih bi lahko osvojil tudi vse tri.

Raheem Sterling je popeljal Chelsea v vodstvo na Etihadu. Foto: Reuters

Aston Villa se je vrnila na četrto mesto, potem ko je v gosteh premagala Fulham z 2:1 in izkoristila spodrsljaj Tottenhama, ki je doma z 1:2 izgubil Wolverhamptonom. Za Villo je oba gola dosegel Ollie Watkins, za Tottenham pa je bil usoden Joao Gomes, tudi on se je pri zmagi Wolverhamptona 2:1 dvakrat vpisal med strelce.

Newcastle in Bournemouth sta se razšla z izidom 2:2, domači so izenačili v sodnikovem dodatku, Nottingham Forest pa je bil z 2:0 doma boljši od West Hama.

Na prvi današnji tekmi je Brighton prav tako v gosteh ugnal Sheffield United s 5:0. Domači so že v 13. minuti ostali brez izključenega Masona Holgata.

Gostje so nato v 20. minuti povedli z golom Facunda Buonanotteja, v 24. je Danny Welbeck zabil za 2:0, v drugem polčasu pa je najprej Jack Robinson v 75. minuti dosegel avtogol, končni izid pa je z zadetkoma v 78. in 85. minuti postavil Simon Adingra.

Angleško prvenstvo, 25. krog:

Sobota, 16. februar:

Nedelja, 17. februar:

Ponedeljek, 18. februar:

Lestvica: