Napoli vrnil udarec, šok za Arsenal

Nogometaši v ligi prvakov so danes zvečer končali prvi del osmine finala. Na obračunu italijanskega in španskega prvaka sta se Napoli in Barcelona v Neaplju razšla brez zmagovalca (1:1), Porto pa je na domačem terenu po zadetku v sodnikovem podaljšku z 1:0 premagal Arsenal. Povratne tekme osmine finala bodo na sporedu 5., 6., 12. in 13. marca.

Liga prvakov, osmina finala (prvi tekmi):

Sreda, 21. februar:

Barcelona povedla v Neaplju, a ...

Danes je bilo med drugim vroče v Neaplju, kjer je gostovala Barcelona. Italijanski nogometni prvak se je 48 ur pred obračunom razšel s trenerjem Walterjem Mazzarrijem in ga zamenjal s selektorjem Slovaške Francescom Calzono. Ta je postal tretji glavni trener kluba v tej sezoni. S klubom je podpisal kratkoročno pogodbo do junija, v tem obdobju pa bo naloge pri Napoliju usklajeval tudi z vodenjem slovaške reprezentance.

Oba kluba sta bila v pretekli sezoni na vrhu domačih lig, vendar nobeden od njiju letos ni niti približno na poti k ubranitvi domačega naslova, hkrati pa ni nobena izmed teh dveh ekip navdušila v skupinskem delu najelitnejšega evropskega tekmovanja. Napoli, lanski četrtfinalist, je prvo fazo lige prvakov v tej sezoni končal kot podprvak skupine C, za osem točk je zaostal za Real Madridom. V serie A je Napoli trenutno šele na devetem mestu, za vodilnim Interjem pa zaostaja kar 27 točk.

Francesco Calzona je prvič po prevzemu vodil Napoli. Foto: Reuters

Ob pogledu na lestvico domačega prvenstva se ne smeji niti Barceloni, ki je v la ligi trenutno tretja z osmimi točkami zaostanka za velikim tekmecem Real Madridom. Napoli sicer še nikoli ni premagal Barcelone, do zmage pa ni uspel priti tudi na prvi tekmi pred domačimi navijači. V prvem polčasu gledalci niso videli zadetkov, v obdobju z malo priložnostmi pa so bili napadalno anemični predvsem Italijani, ki niso niti enkrat streljali. V 60. minuti je nato Blaugrano po asistenci Pedrija v vodstvo popeljal Robert Lewandowski, ki je s 14 metrov z natančnim in nizkim strelom premagal vratarja italijanskega prvoligaša Alexa Mereta. A veselje gostov ni trajalo dolgo, petnajst minut kasneje je s prvim strelom v okvir vrat na 1:1 poravnal Victor Osimhen in postavil končnih 1:1. V izdihljajih srečanja je imel veliko priložnost za zmago Barcelone Ilkay Gündogan, a je za las meril mimo vrat Napolija.

Xavijeva zasedba je zadela v polno vsaj enkrat na vsaki od zadnjih 21 tekem, vendar je v tem času le trikrat svojo mrežo ohranila nedotaknjeno, remi pa napoveduje tudi zanimivo povratno tekmo v katalonski prestolnici 12. marca.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Harry Kane (Bayern), Kylian Mbappe (PSG), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Porto do zmage v sodnikovem dodatku

Po koncu sedemletne odsotnosti iz izločilnih bojev lige prvakov je Arsenal danes znova stopil na veliki oder, potem ko je na prvi tekmi osmine finala gostoval pri Portu, po šoku v sodnikovem podaljšku pa ostal praznih rok. V 94. minuti je za boljše izhodišče portugalske ekipe pred povratno tekmo zadel Galeno, ki je imel sicer veliko priložnost za vodstvo že v 22. minuti, najprej je iz bližine zadel vratnico, odbito žogo pa poslal mimo gola.

Tudi uvod drugega polčasa ni bil posebej razburljiv, Leandro Trossard je pri Arsenalu sicer prišel do voleja, a je bil nenatančen, tudi v nadaljevanju posebnih priložnosti ni bilo. Ko je kazalo na 0:0, glede na to, da so domači dotlej sprožili en strel v okvir vrat, gosti pa celo nobenega, pa je v 94. minuti Galeno ustrelil z dobrih 20 metrov in poskrbel za dobro Portovo popotnico za London. Porto je na stadionu Estadio do Dragao niz neporaženosti v vseh tekmovanjih podaljšal na enajst tekem.

Galeno je zadel za zmago Porta. Foto: Reuters

Topničarji so sicer v skupinskem delu dosegli prvo mesto v skupini B in si priigrali obračuna z ekipo Sergia Conceicaa, ki se je uvrstila v izločilne boje z drugim mestom v skupini H za Barcelono. Porto se je šestič v zadnjih sedmih sezonah uvrstil v izločilne boje. Na sedmih od zadnjih osmih izločilnih tekem Porta v ligi prvakov proti angleškemu nasprotniku pa se je obračun za portugalsko ekipo končal brez uspeha.

Arsenal je s porazom prekinil niz petih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Topničarji so se sicer nazadnje v četrtfinale lige prvakov zavihteli v sezoni 2009/10, ko so angleški prvoligaši v osmini finala s skupnim izidom 6:2 izločili ravno Porto.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 13. februar:

Sreda, 14. februar:

Torek, 20. februar:

Sreda, 21. februar:

Lestvice po skupinskem delu: