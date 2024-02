Šeško ogrožal vrata Reala, a so v Leipzigu zmagali Madridčani, City zanesljiv

Danes je prvič letos v Evropi odmevala himna lige prvakov. Odigrani sta bili prvi tekmi osmine finala v Nemčiji in na Danskem, na delu pa je bila prav posebna druščina. "Slovenski" RB Leipzig je gostil rekorderja tekmovanja Real Madrid in mu moral priznati premoč z 0:1. Slovenski biser Benjamin Šeško je zaigral od prve minute in se izkazal z nekaj nevarnimi akcijami, tudi gol je zabil v drugi minuti, ki pa ni obveljal. Največje presenečenje skupinskega dela Köbenhavn se je doma spopadel z branilcem naslova Manchester Cityjem, se mu del prvega polčasa dobro upiral, na koncu pa izgubil z 1:3.

Liga prvakov, osmina finala (prvi tekmi):

Torek, 13. februar:

Evropski klubski velikani so danes začeli izločilni del lige prvakov. Slovenija v boju za evropski naslov vztraja s tremi predstavniki (Benjamin Šeško, Kevin Kampl in Jan Oblak), dva sta bila na delu že danes. In to na kakšni tekmi! V Leipzigu so se mlademu slovenskemu asu uresničile sanje in je v prvi postavi začel tekmo s slovitim Realom. Že v uvodnih minutah se je izkazal z agresivno igro in v drugi minuti zabil gol z glavo, ki pa ga sodniki zaradi prepovedanega položaja niso priznali. Rdeči biki so bili v v prvem polčasu še nekajkrat nevarni, na drugi strani pa je imel tudi Real nekaj priložnosti, a po 45 minutah igre zadetkov ni bilo.

Tudi drugi polčas se je začel s pritiskom domačih, navijače Leipziga pa je v 49. minuti z izjemno akcijo utišal Brahim Diaz. Zaslalomiral je skozi obrambo Red Bulla in hladnokrvno zabil za 0:1. Pri tem je tudi ostalo. V izdihljajih tekme je priložnost dočakal tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Mladi Slovenec obožuje himno lige prvakov

Benjamina Šeška čaka danes največja tekma v ligi prvakov, odkar se ukvarja z nogometom. Foto: Ana Kovač Šeška z Realom veže še nekaj. Da bi želel nekega dne zaigrati za Real, je nadarjeni mladenič iz Radeč poudaril tudi v Sportalovem Spotkastu. O navdušenju in pozitivnem vznemirjenju, s katerim je pričakal zanimiv spopad z Ancelottijevo četo, pa se je razgovoril v pogovoru za CBS, kjer je v oddaji Morning Footy pojasnjeval, kako doživlja veličino Reala in njegov kultni stadion Santiago Bernabeu. Na njem bo nastopil prvič, fasciniral pa ga je že prvič, ko ga je videl na televiziji. Takrat je bil še otrok, ki si je z izjemnim talentom in trdim delom tlakoval pot med najboljše.

Čeprav ima komaj 20 let, že spada med bolj zveneča imena napadalcev v bundesligi, zanj se zanima tudi vedno več evropskih velikanov. In kaj ga še navdušuje? To je himna lige prvakov, ki jo je danes poslušal prvič letos. "Vsakič, ko pridem na igrišče in zaslišim himno, mi da to dodaten zagon."

Ko je Real nazadnje gostoval v Leipzigu, je leta 2022 v skupinskem delu lige prvakov izgubil z 2:3. Pred tem je rdeče bike premagal z 2:0. Šeško se je takrat še dokazoval pri Salzburgu in mu pomagal do avstrijskega državnega naslova. Je pa Real v Nemčijo tokrat pripotoval brez vročega strelca, mladega Angleža Juda Bellinghama. Otočan, ki se bo 25. junija v Kölnu na Euru pomeril s Slovenijo, zaradi gležnja, ki si ga je poškodoval na sobotni tekmi z Girono (4:0), na kateri je dosegel kar dva zadetka, ni kandidiral za srečanje.

V Köbenhavnu pestro že v prvem polčasu

Na tekmi v Köbenhavnu je bilo pestro že v prvem polčasu. Že v deseti minuti je Manchester City v vodstvo popeljal Kevin de Bruyne, ki je dobro izkoristil podajo Phila Fodna, v 21. minuti pa se je gostujoči strateg Pep Guardiola prijel za glavo. Poškodoval se je namreč njegov varovanec Jack Graelish, ki je moral zapustiti igrišče, 13 minut za tem so domači še izenačili, ko je Edersona matiral Magnus Mattasson. A na odmor so s prednostjo vseeno odšli gostje, v prvi minuti sodnikovega podaljška je za vodstvo meščanov poskrbel Bernardo Silva. Končni izid je v drugi minuti sodnikovega podaljška postavil Foden.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Gabriel Jesus (Arsenal), Galeno (Porto), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Liga prvakov se bo nadaljevala v sredo, ko bo Lazio na prvi tekmi osmine finala gostil ranjeni Bayern, PSG, ki v tej sezoni, kakor kaže, še zadnjič naskakuje evropski naslov tudi s Kylianom Mbappejem, pa bo pričakal Real Sociedad.

Prihodnji teden bo Oblakov Atletico gostoval pri milanskem Interju, Borussia Dortmund odhaja v Eindhoven k PSV, londonski Arsenal v Porto, Napoli pa se bo na stadionu Diego Armando Maradona, kjer bo zelo čustveno, kar zadeva obujanje spominov na veličastno kariero pokojnega argentinskega asa, pomeril z Barcelono.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 13. februar:

Sreda, 14. februar:

Torek, 20. februar:

Sreda, 21. februar:

