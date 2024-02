Šešku se je godila krivica? Tako meni celo zvezdnik Reala!

Mladi dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško je v torek odigral največjo tekmo v dresu RB Leipziga. Proti madridskemu Realu, enem največjih favoritov za osvojitev lige prvakov, je odigral vso tekmo, po njej pa objokoval številne zapravljene priložnosti (0:1). Slovenski napadalec je v tekmo vstopil sanjsko, že v drugi minuti je zadel v polno, a so nato zadetek, čeprav Šeško ni bil v nedovoljenem položaju, po vključitvi asistence VAR razveljavili. Trener Leipziga Marco Rose je prepričan, da bi moral gol veljati, podobno sta poudarila celo zvezdnik Reala Toni Kroos in nekdanji španski sodnik Mateu Lahoz, ki je vse skupaj označil za norost.

Ni mu bilo lahko. Odigral je največji dvoboj kariere. Odkar nosi dres Leipziga, ga še nikoli ni neposredno spremljalo tako veliko ljubiteljev nogometa. Srečanje med rdečimi biki in belimi baletniki je bilo namreč uvod v osmino finala lige prvakov, Benjamin Šeško se je prvič v karieri pomeril z madridskim Realom, klubom, ki uživa ogromen ugled in spoštovanje tudi v njegovem srcu. Na igrišču je dal vse od sebe, pokazal dobršen del znanja, ki ga premore. Predstavljal je stalno nevarnost za vrata Reala, si priigral kar nekaj zrelih priložnosti, a se njegovo ime vendarle ni pojavilo na seznamu strelcev.

Benjamin Šeško je proti madridskemu Realu zadel že v drugi minuti, a so njegov zgodnji zadetek, znova ga je dosegel z glavo, tako kot zadnje tri v nemški bundesligi, razveljavili. Foto: Reuters

Ni pa manjkalo veliko, da bi se mu sanje uresničile že po dveh minutah srečanja! Takrat je Leipzig popeljal v vodstvo, a veselje ni trajalo dolgo. Sodnik Irfan Peljto ga je po asistenci VAR razveljavil. Evropa se je po ogledu počasnega posnetka čudila njegovi odločitvi, saj Radečan sploh ni bil v nedovoljenem položaju, nato pa je prišlo na dan, da je bil zadetek razveljavljen zaradi njegovega nemškega soimenjaka Benjamina Henrichsa.

Ta je bil takrat v nedovoljenem položaju, a pasivnem, saj ni bil niti malo blizu Šešku, po mnenju delivcev pravice pa je oviral vratarja in ga tudi na rahlo potisnil. Peljto, ki je sodil osmo tekmo v ligi prvakov, je tako razveljavil zadetek. Če ga ne bi, bi se gostitelji znašli v izjemnem naletu.

Leipzig napadal, nato je sledila mojstrovina Diaza

Brahim Diaz je v 48. minuti popeljal Real do zmage v Nemčiji. Foto: Reuters Že tako so v dvoboj vstopili motivirano in v uvodnih minutah povsem nadigrali goste. Zgolj mladi slovenski napadalec se je kar trikrat znašel v zreli priložnosti, a je na njegovo smolo med vratnicama Reala stal Andrij Lunin, Ukrajinec, ki nadomešča poškodovanega Thibauta Courtoisa in Carlu Ancelottiju vliva večje zaupanje kot Španec Kepa Arrizabalaga, je ubranil vse. Zbral je kar devet obramb, tudi tisto v 82. minuti, ko se je Šešku ponudila še ena čudovita priložnost, a se je Ukrajinec znova izkazal in žogo po še kako nevarnem strelu slovenskega reprezentanta odbil v kot.

Takrat so gostje branili prednost z 1:0, ki jo je na začetku drugega dela po vrhunskem prodoru mojstrsko zagotovil Brahim Diaz. Španec je poskrbel za prednost, ki je Real ni več izpustil iz rok. Čeprav je bil Leipzig nevarnejši, razmerje strelov v okvir vrat je znašalo kar 9:3 za klub iz Saške, se je Real v Madrid vrnil z bogatim kapitalom (1:0).

Šeško: Težko je, ko ...

Šeško po dvoboju, na katerem se je večkrat znašel v središču pozornosti, ni skrival nezadovoljstva. Obžaloval je številne zapravljene priložnosti in si očital, da bi lahko pri zaključnih strelih storil več. "Težko je, ko ne izkoristiš takšnih priložnosti. Zdaj moramo tako nadaljevati, igrala se bo še ena tekma, a takrat moramo bolje izkoristiti priložnosti," je 20-letni Slovenec, ki ga je angleški Guardian nedavno uvrstil v elitno skupino mladih nogometašev, na katere bo treba biti letos na Euru najbolj pozoren, povedal za TNT Sports. Dodal je, da je zadovoljen s predstavo celotne ekipe, ki je Realu, vodilni ekipi španskega prvenstva, ki je v tej sezoni v ligi prvakov nanizala že sedem zmag, povzročala nemalo preglavic.

Razočaranja po tekmi nista skrivala niti oba slovenska nogometaša pri Leipzigu, Kevin Kampl (v igro je vstopil v 90. minuti) in Benjamin Šeško. Foto: Reuters

"Res smo igrali dobro. Pokazali smo veliko kakovost, ni se nam izšlo le pri zaključkih. Verjamem, da bo bolje na naslednji tekmi," komaj čaka na popravni izpit, gostovanje na kultnem stadionu Santiago Bernabeu. Na sporedu bo čez tri tedne, 6. marca. Šeško bo takrat prvič nastopil na objektu, ki ga je fasciniral že kot otroka. In prvič bo na njem nastopil ravno proti Realu, kraljevemu klubu in evropskemu rekorderju, za katerega bi želel, tako je dejal tudi pred nekaj meseci v Sportalovem Spotkastu, nekega dne nastopiti. "Naslednjič moram biti še bolj pripravljen," je imel v mislih zaključne strele.

Na prvi tekmi je navduševal s tem, kako lahkotno se je znašel v številnih priložnostih in povzročal težave branilcem belih baletnikov. "Veseli me, da sem imel na voljo toliko priložnosti. Zdaj je vse odvisno od mene, da jih na prihodnji tekmi še zaključim. To je zelo pomembno za ekipo, za našo zmago," še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. Verjame, da lahko Leipzig na povratni tekmi še pošteno prekriža načrte favoritu.

Trener Leipziga: Šeškov zadetek bi moral veljati

Trener Marco Rose v pogovoru s sodnikom iz BiH. Foto: Guliverimage Po dvoboju v Leipzigu je po Evropi odmeval razveljavljeni zadetek Šeška. Nekateri so vse skupaj označili kar za kaos, ki ga je povzročil VAR. Trener Leipziga Marco Rose, ki je bil zelo zadovoljen s predstavo varovancev, pohvalil pa je tudi izjemen zadetek Diaza, je prepričan, da bi se moral sodnik takrat odločiti drugače. Če bi bilo tako, bi Leipzig že v drugi minuti povedel z 1:0, v tem primeru pa bi lahko bilo nadaljevanje srečanja po njegovem mnenju povsem drugačno.

"To je bil povsem veljaven zadetek. Moral bi veljati," je Rose prepričan, da bi bil končni rezultat srečanja povsem drugačen, če bi se ime Šeška pojavilo na semaforju, Leipzig pa bi že v samem začetku srečanja povedel proti Realu. ''To je bila sodniška napaka. Vsi smo videli, da odločitev ni bila pravilna. Vsi delamo napake, tudi sam. Včasih po dve ali tri na dan. Je pa pomembno, da jih potem popraviš in skušaš biti naslednjič boljši,'' je dodal Šeškov trener.

🗣️ Mateu Lahoz, sobre el gol anulado al @RBLeipzig



❌ "No podemos buscarle tres patas al gato, de verdad. El gol debería haber subido al marcador"



🤦🏻‍♂️ "Tenemos que ser honestos. Si esto le pasa a un equipo español nos llevaríamos las manos a la cabeza"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/90csNjafBJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 13, 2024

O tem, ali je sodnik upravičeno razveljavil zadetek Šeška, ima jasno mnenje Antonio Mateu Lahoz. Nekdanji španski nogometni sodnik po tem, ko se je poslovil od zelenic, opravlja vlogo strokovnega analitika, kjer ocenjuje delo nekdanjih kolegov. Po tem, kar je videl na začetku dvoboja v Leipzigu, ni bil niti malo zadovoljen z odločitvijo delivca pravice iz BiH. "To se ne bi smelo zgoditi. Na igrišču si lahko zmeden kot igralec, a ti je zato v pomoč VAR. To je norost. Španska ekipa je imela srečo. Noro je, da se tako razveljavi zadetek. To ni nogomet," je Lahoz v mikrofon televizijske postaje Movistar izrekel ostro kritiko na delo Peljta in dodal, da bi, če bi se to zgodilo španskemu klubu, dvignili roke nad glavo.

Sodnik Irfan Peljto se je večkrat znašel na "zagovoru" med nezadovoljnimi nogometaši Leipziga. Foto: Guliverimage

Kroos ne bi razveljavil zadetka, Ancelotti pa ...

Toni Kroos je čestital Brahimu Diazu za mojstrski gol, ki je odločil zmagovalca. Foto: Reuters Zanimivo je, da je na sodniško napako v škodo Leipziga opozoril tudi zvezdnik Reala Toni Kroos. Izkušeni nemški legionar je po srečanju v Leipzigu dal vedeti, da bi moral biti zadetek Šeška priznan. "Dosodili so nedovoljen položaj, ker naj bi (Benjamin Henrichs, op. p.) oviral vratarja, a vratar v vsakem primeru ne bi mogel doseči žoge," je pripomnil 34-letni Nemec, še zadnji iz plejade starejših asov pri Realu, ki ima pri Ancelottiju v zadnjem obdobju zagotovljen položaj v začetni postavi. Hrvat Luka Modrić je denimo na gostovanju v Leipzigu grel klop.

Za razliko od Kroosa je njegov trener Carlo Ancelotti, ki ima izkušnje z nemškim nogometom, nenazadnje je pred sedmimi leti postal tudi prvak z Bayernom, pojasnil, da je bil Šeškov zadetek upravičeno razveljavljen. "Šlo je za poseg v vratarja. Igralec je potisnil našega vratarja Lunina, pri tem je bil v očitnem nedovoljenem položaju," je zatrdil italijanski strateg.

Henry podpira odločitev sodnika Nekdanji francoski zvezdnik Thierry Henry je podal pojasnilo, zakaj je sodnik upravičeno razveljavil zadetek Šeška. ''Ko sem spremljal dvoboj v živo, sem mislil, da bi moral zadetek veljati, ko pa sem pogledal bolj pozorno, sem videl Henrichsa na vratarjevi poti. Res je, vratar Šešku ne bi mogel preprečiti zadetka, a če se nahajaš v nedovoljenem položaju, greš proti vratarju in ga nato še potisneš, bo to označeno za nedovoljeni položaj. Pravilo, ki ga vsi poznamo, pravi, da takrat, ko si v nedovoljenem položaju, ne smeš vplivati na igro niti biti vpleten. Moraš le povzdigniti roke in mirovati. Če bi to Henrichs napravil, bi zadetek Šeška veljal. Ni močno potisnil vratarja, a je to naredil v nedovoljenem položaju,'' je Francoz za razliko od Španca Lahoza prepričan, da se je Peljko odločil pravilno.

Benjamin Šeško bo imel z branilci Reala znova opravka 6. marca. Foto: Reuters

Leipzig je na zadnjih sedmih tekmah zmagal le enkrat, Real pa je po tesni zmagi v Nemčiji na dobri poti, da si še četrtič zapored zagotovi napredovanje med najboljših osem. Los Blancos bodo imeli na povratni tekmi še dodatno prednost, saj se bo v ekipo najverjetneje vrnil vroči angleški zvezdnik Jude Bellingham.

"V Madridu bomo dali vse od sebe in se predstavili najbolje, kot znamo," vendarle dodaja Rose, ki je prepričan, da Leipzig, če bo ponovil takšno predstavo kot na prvi tekmi, v ligi prvakov še zdaleč ni rekel zadnje. Če bodo le njegovi varovanci, zlasti razigrani Šeško, še bolj učinkoviti pri zaključnih strelih ...