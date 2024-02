Legendarni Slovenec, ki je pred 25 leti spravil domovino v delirij #spotkast

Ujel je zadnji vlak Olimpije v prejšnji državi, kot mlad fant treniral z velikimi imeni jugoslovanskega nogometa in se takrat ogromno naučil. Nato je slovenske navijače osrečeval v reprezentanci, ko je bil član nepozabne zlate Katančeve generacije, pozneje je ustvarjal čudeže z Mariborom in Koprom, Olimpiji priskočil na pomoč takrat, ko ji je bilo najtežje, zdaj pa je Miran Pavlin direktor reprezentanc na Nogometni zvezi Slovenije. In idealen sogovornik za sprehod skozi številne prigode, ki jih na njegovi poti ni manjkalo.

Preizkusil se je celo v politiki. "V življenju moraš poskusiti vse, potem pa videti, kaj ti ustreza, kaj ne," nam je zaupal legendarni Pajo in napovedal, kako bi se lahko Kekova četa na Euru 2024 vmešala v boj za osmino finala. "Končno so zdaj v Sloveniji vsi razumeli, da je nogomet šport številka ena,'' so ga ganile ogromne številke navijačev, ki si želijo ogledati tekme Slovenije na Euru.

Slovenijo je pred četrt stoletja popeljal na prvo veliko nogometno tekmovanje, nato pa na Euru 2000 proti ZR Jugoslaviji na znameniti tekmi v Charleroiju dosegel še zadetek. Foto: Reuters

Nogomet je v Sloveniji znova vroč. Tako je bilo tudi pred četrt stoletja, zlasti po njegovem zlatem zadetku, ko je v zasneženem Kijevu popeljal Slovenijo na Euro 2000. Na prvo veliko tekmovanje. To je bila senzacija, ki je še kako odmevala po svetu. "Bili smo nihče v nogometu. Slovenija je bila avtsajder, nato je prišel Srečko. Takrat se je spremenila miselnost. Bili smo mladi fantje, ki smo hoteli priti do denarja in statusa. Bili smo ambiciozni. Srečko nam je pokazal pot in zgodilo se je evropsko prvenstvo," je poln hvale na račun takratnega selektorja Srečka Katanca. "Srečko je znal stvari povedati ljudsko, da so ga množice razumele. Tudi zato so ga imeli radi," se je spomnil na besede o nogometnem bogu, ki vse vidi in vrača.

Pred 24 leti je imel prste vmes pri trilerju v Charleroiju. "Po vodstvu s 3:0 in igralcu več tega ne bi smeli izpustiti iz rok. A za nas je bilo to prvič. Bili smo neizkušeni. Jeza po tekmi ni veliko pomagala," je še danes prepričan, da Slovenija v zgodovini ni odigrala boljših 60 minut. Takrat so proti ZR Jugoslaviji, ki je v preteklosti slovenske nogometaše večkrat slabšalno in podcenjevalno razglašala za smučarje (skijaše), vodili s 3:0 …

Direktor reprezentanc na Nogometni zvezi Slovenije je prepričan, da bi lahko Kekova četa na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji premešala štrene favoritom in se potegovala za napredovanje med najboljših 16. Foto: Jan Lukanović

Letos čaka Slovenijo nova tekma s Srbijo na Euru. Tokrat v Münchnu. "Na žrebu v Hamburgu sem začutil, da je Srbe zelo strah. Začutil sem strah in to bomo izkoristili," verjame v uspeh Kekove čete.

V nadaljevanju Spotkasta je spregovoril tudi o lepotah Brda pri Kranju, ki jih marsikdo zavida Sloveniji, slovitih prizorih v Amsterdamu ter o stresnem obdobju, ko se je rojevala nova Olimpija. Takrat se ji je v peti ligi pridružil tudi sam in izpostavil Primoža Gliho. "Pogrešam to zgodovino, da bi klub cenil vseh 60 fantov, ki smo Olimpijo popeljali iz pete v prvo ligo. Dobro, je tuji lastnik, a saj so tudi pri Manchester Unitedu lastniki Američani, pa cenijo zgodovino kluba. Nekateri drugi v Sloveniji to delajo bolje," je izpostavil zlasti Maribor. Doživlja ga kot največji slovenski klub. "Tudi danes se ne bojim za Maribor. Ljubezen ljudi do tega kluba je nenormalna, ljudje imajo dosti potrpljenja," je izpostavil zlasti delo in prispevek Zlatka Zahovića, ki mu je pomagal sedem let.

Miran Pavlin je z Zlatkom Zahovićem najprej sodeloval v izbrani vrsti, nato pa še v NK Maribor. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zdaj je direktor reprezentanc na NZS, a opravlja še veliko drugih stvari. Spregovoril je o kontroverznem pravilu, ki je v 1. SNL tudi po njegovi zaslugi prvič zaživelo v tej sezoni in dvignilo veliko prahu, se dotaknil dela v klubih, prestopov in želje po boljši infrastrukturi. Za njen dvig bi v Sloveniji potrebovali pomoč politike, v kateri je deloval kratek čas tudi sam. In v politiko se ne namerava več vrniti. "To, da politiki ne držijo besede, je nekaj nenormalnega," ga je šokiralo tisto, kar je videl na politični sceni. In odvrnilo od politike.

Kaj pa bo počel v prihodnje? O tem in še kopici vprašanj izveste več v Spotkastu.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo pa se tudi na Siol.net in na YouTubu.