Velika sreča za Polanca, ko mu je srce nabijalo 300 udarcev na minuto #Spotkast

Nikoli ni prijetno, ko ti zdravstvene težave prekrižajo načrte oziroma te preusmerijo na drugačno pot. Zdaj že nekdanji vrhunski slovenski kolesar Jan Polanc je v Siolovem Spotkastu osvetlil trenutke, ko mu je srce bilo tako močno, da je moral posledično predčasno končati kariero. Vesel je, da lahko nadaljuje svoje poslanstvo v njemu ljubem športu, v katerega je vpet praktično celotno življenje, in to v njemu ljubi ekipi UAE Emirates, katere član je bil zadnja leta in katere član je njegov prijatelj ter zvezdnik svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar.